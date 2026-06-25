Τρόμος στη Βενεζουέλα από τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ: Ισοπεδώθηκαν περιοχές, φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς, βίντεο σοκ

Η προσωρινή ηγέτιδα της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κήρυξε την Τετάρτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν την κατάρρευση κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και οδήγησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνδράμει τις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με τη Ροντρίγκες, μετά τους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή της Βενεζουέλας, ακολούθησαν τουλάχιστον 20 μετασεισμοί, όπως κατέγραψε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

CATIA LA MAR. La destrucción que dejó el terremoto de 7.5 es muy grande, muchos no entienden la magnitud de lo que pasó.. #Venezuela #Caracas pic.twitter.com/tunibhlTji — Hacking white_hat (@anonymous_hat2) June 25, 2026

Οι ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν πανικό στην πρωτεύουσα, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα σπίτια και τους χώρους εργασίας τους και να καταφεύγουν στους δρόμους.

«Οι σκάλες αποκολλήθηκαν, ολόκληρος ο τοίχος ράγισε. Αντικείμενα έπεφταν από το ταβάνι. Ήταν τρομακτικό», περιέγραψε η 54χρονη τραπεζική υπάλληλος Οντάλις Εσκαλόνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων, ωστόσο υπάρχουν τραυματίες και αρκετές καταρρεύσεις κτιρίων, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσδάδο Καμπέγιο.

El metro de Caracas sufrió serias afectaciones por el terremoto que azotó a #Venezuela esta tarde. pic.twitter.com/Qr2mbQu4jg — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 25, 2026

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι «οι δύο μεγάλοι σεισμοί που έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας ήταν εξαιρετικά ισχυροί και έχουν προκαλέσει έναν καταστροφικό αριθμό θανάτων».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν. Έχω δώσει εντολή σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες να προετοιμαστούν ώστε να κινηθούν άμεσα. Θα είμαστε στο πλευρό των νέων και μεγάλων φίλων μας. Οι πρώτες πληροφορίες δεν είναι καλές», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δημοσιογράφος του AFP είδε ένα κτίριο 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει ολοσχερώς στη συνοικία Αλταμίρα του Καράκας, όπου συγγενείς αγνοουμένων φώναζαν τα ονόματα αγαπημένων τους προσώπων, ενώ εθελοντές αναζητούσαν επιζώντες στα συντρίμμια. «Χρειαζόμαστε φακούς», φώναζε ένας από τους διασώστες.

Σύμφωνα με το USGS, ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 22:04 GMT με επίκεντρο 21 χιλιόμετρα δυτικά της παραθαλάσσιας πόλης Μορόν. Ένα λεπτό αργότερα ακολούθησε δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών περίπου 45 χιλιόμετρα μακριά.

Το USGS διευκρίνισε ότι επρόκειτο για «σεισμικό δίδυμο», καθώς ο ισχυρότερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ είχε προηγηθεί μόλις 39 δευτερόλεπτα από προσεισμό μεγέθους 7,2 Ρίχτερ.

Ο υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ γνωστοποίησε ότι σε αρκετά κτίρια διακόπηκε προληπτικά η παροχή φυσικού αερίου.

«Υπάρχουν κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές και δεν θέλουμε να υπάρξει κανένα ατύχημα λόγω διαρροής αερίου», ανέφερε.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Μαϊκετία, κοντά στο Καράκας, έκλεισε καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με τη Ροντρίγκες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν εικόνες που δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές στους χώρους του αεροδρομίου.

Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026

«Άπειρη αγκαλιά» από την Μαρία Κορίνα Ματσάδο προς τους πληγέντες του σεισμού

Μήνυμα συμπαράστασης προς τον λαό της Βενεζουέλας απηύθυνε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Ματσάδο εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τους πολίτες, γράφοντας ότι «η καρδιά της, μια απέραντη αγκαλιά και οι προσευχές της είναι με κάθε βενεζουελάνικο σπίτι σε αυτές τις ώρες αγωνίας».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για «δύναμη, ψυχραιμία και αλληλεγγύη», προσθέτοντας ότι οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι απέναντι στη δύσκολη αυτή συγκυρία, εκφράζοντας την ευχή «ο Θεός να προστατεύει κάθε Βενεζουελάνο, τις οικογένειες και τα σπίτια τους».

Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia. Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento. Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 24, 2026

Πανικός στο Καράκας

Οι δύο σεισμοί είχαν εστιακό βάθος 22 και 10 χιλιομέτρων αντίστοιχα. Στο Καράκας επικράτησε πανικός, με ουρλιαχτά να ακούγονται ακόμη και μέσα σε εμπορικά κέντρα.

«Ήταν απίστευτο. Δεν ξέρω καν πόσο κράτησε», είπε η 42χρονη καταστηματάρχης Χάιντι Ρομέρο, η οποία βρισκόταν στον τελευταίο όροφο όταν σημειώθηκε ο σεισμός.

«Μας έβγαλαν από τις σκάλες κινδύνου», δήλωσε στο AFP. Δεκάδες ακόμη κάτοικοι εγκατέλειψαν τα κτίρια και παρέμειναν στους δρόμους μέχρι να θεωρηθεί ασφαλής η επιστροφή.

A building has collapsed in Caracas, Venezuela after the M7.1 hit not long ago…👀🙏 pic.twitter.com/ale9hTmHRc — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2026

Η 69χρονη Κάρμεν Γκουέντες βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με την κατάκοιτη αδελφή της όταν άρχισε η δόνηση. «Γινόταν όλο και πιο δυνατή. Είδα τα παράθυρα να κινούνται και στη συνέχεια άρχισαν να τρέμουν τα πάντα», περιέγραψε.

Όπως είπε, εκείνη, η αδελφή της και μία γειτόνισσα έμειναν αγκαλιασμένες μέσα στο σπίτι, καθώς δεν μπορούσαν να βγουν. «Δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Οι γείτονες παραμένουν ακόμη στον δρόμο», είπε.

Οι πολιτείες Τρουχίγιο, Καραμπόμπο, Μιράντα και Λα Γκουάιρα ήταν εκείνες που επλήγησαν περισσότερο, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές και στην Κολομβία

Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, Μπογκοτά, όπου ήχησαν συναγερμοί και αρκετοί κάτοικοι εκκένωσαν προληπτικά τα κτίρια.

Ο συντονιστής του Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου της Κολομβίας, Φρέντι Τοβάρ, δήλωσε ότι οι αρχές έλαβαν περισσότερες από 200 αναφορές για αισθητές δονήσεις σε όλη τη χώρα.

Προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλοι μετασεισμοί, οι οποίοι μπορεί επίσης να γίνουν αισθητοί σε μεγάλο μέρος της κολομβιανής επικράτειας.

Tras los fuertes sismos registrados esta tarde en el país, hemos decretado Estado de Emergencia en todo el territorio nacional. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas a mantenerse atentos, en resguardo y con la mayor calma posible. pic.twitter.com/WFlj6rVs0U — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Κολομβίας απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόκλησης τσουνάμι, ενώ και το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από το συγκεκριμένο σεισμικό γεγονός.

Οι ισχυρότεροι σεισμοί στη σύγχρονη ιστορία της σεισμογενούς Βενεζουέλας είχαν σημειωθεί το 1997 στα βορειοανατολικά της χώρας, προκαλώντας τον θάνατο 73 ανθρώπων, και το 1967 στο Καράκας, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 236 άτομα.

Λίγο μετά τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε και στη βόρεια Ιαπωνία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Πηγή: AFP, Reuters, Associated Press