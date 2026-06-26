Βενεζουέλα: Σχεδόν 600 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς - Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, δύο ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με δηλώσεις της υπηρεσιακής προέδρου, ο απολογισμός των νεκρών έχει φτάσει τους 589, αναμεταδίδει το BBC.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 235 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενους, ενώ περισσότερα από 200 άτομα εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένα στα συντρίμμια.

Διεθνής κινητοποίηση για τους εγκλωβισμένους

Οι επιχειρήσεις διάσωσης εξελίσσονται με αργούς ρυθμούς, καθώς σωστικά συνεργεία και βαριά μηχανήματα επιχειρούν στα σημεία που επλήγησαν περισσότερο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σοροί παραμένουν κάτω από τα χαλάσματα.

Στην πλέον πληγείσα πολιτεία, τη Λα Γκουάιρα, βόρεια του Καράκας, κάτοικοι συμμετέχουν στις έρευνες σκάβοντας ακόμη και με γυμνά χέρια, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν επιζώντες.

Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, κήρυξε τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ στη χώρα καταφθάνουν σωστικά συνεργεία από το εξωτερικό για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μεταγωγικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, καθώς και τη διάθεση 150 εκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Θύματα και αγνοούμενοι από την Ισπανία και την Πορτογαλία

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και Ευρωπαίοι πολίτες. Τα υπουργεία Εξωτερικών της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ανακοίνωσαν ότι έχασαν τη ζωή τους εννέα Πορτογάλοι και τρεις Ισπανοί υπήκοοι.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, δήλωσε ότι 99 Ισπανοί πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ τέσσερις ακόμη παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Το πορτογαλικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε από την πλευρά του ότι αγνοείται η τύχη 56 Πορτογάλων πολιτών.

Ανθρωπιστική βοήθεια από την Ευρώπη

Η Ισπανία ανακοίνωσε πακέτο έκτακτης οικονομικής βοήθειας ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ μέσω του Ερυθρού Σταυρού για την κάλυψη των άμεσων ανθρωπιστικών αναγκών.

Παράλληλα, στη Βενεζουέλα έφτασε ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που μεταφέρει 59 διασώστες, δύο μηχανικούς και οκτώ ομάδες σκύλων ανίχνευσης για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων.

Η Πορτογαλία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται να παράσχει βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η αποστολή διασωστικών ομάδων δυσχεραίνεται προς το παρόν, καθώς τα αεροδρόμια της χώρας παραμένουν κλειστά.

Φόβοι για περαιτέρω αύξηση των θυμάτων

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί σημαντικά όσο προχωρούν οι έρευνες στα συντρίμμια. Αντίστοιχοι σεισμοί στο παρελθόν είχαν προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους, όπως στην Αϊτή το 2010 και στο Κασμίρ το 2005.

Οι ισχυρές δονήσεις έγιναν αισθητές και στη γειτονική Κολομβία, όπου οι αρχές προχώρησαν προληπτικά στην εκκένωση κτιρίων στην πρωτεύουσα Μπογκοτά.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ