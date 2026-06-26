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Δραματική αύξηση των θυμάτων στη Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί και 50.000 οι αγνοούμενοι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία: ΕΡΑ

Σοκάρουν οι εκτιμήσεις του USGS για περισσότερους από 10.000 θανάτους – Αναπτύσσεται ο στρατός στη Λα Γκουάιρα, ενώ διεθνείς δυνάμεις από 17 χώρες σπεύδουν για τον εντοπισμό επιζώντων.

Στους 920 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκες, όπως μεταδίδει το Sky News.

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Στην προηγούμενη επίσημη ενημέρωση, η προσωρινή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες, είχε ανακοινώσει ότι οι νεκροί ανέρχονταν σε 589.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Sky News, περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι και αγνοούμενοι, πέραν των επιβεβαιωμένων θανάτων και τραυματιών. Ένας ιστότοπος που δημιουργήθηκε για να δέχεται αναφορές για άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται είχε 50.000 καταχωρήσεις μέχρι σήμερα το πρωί.

Η Ροδρίγκες δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση αποφάσισε την ανάπτυξη στρατού στην πολιτεία Λα Γκουάιρα.

Σύμφωνα με πρόβλεψη του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000.

Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες

Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που κατέστρεψαν τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Sky News, ομάδες διάσωσης αναχώρησαν από το Ηνωμένο Βασίλειο με στρατιωτική πτήση για να συνεισφέρουν στις προσπάθειες.

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Καράκας ανέφερε ότι το πρώτο αεροσκάφος με αμερικανικά είδη βοήθειας έφτασε στη Βενεζουέλα.

Ένα ακόμη αεροσκάφος, με αμερικανικές ομάδες έρευνας και διάσωσης, βρίσκεται καθ’ οδόν. Η ομάδα των 80 μελών περιλαμβάνει πυροσβέστες, γιατρούς και πολιτικούς μηχανικούς, καθώς και σκύλους έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με την πρεσβεία.

Μέλη της ομάδας αστικής έρευνας και διάσωσης Virginia Task Force 1 βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Βενεζουέλα, με 79 στελέχη αστικής έρευνας και διάσωσης, έξι ομάδες με σκύλους K9 και περισσότερες από 70.000 λίβρες εξειδικευμένου διασωστικού και ιατρικού εξοπλισμού.

Η ομάδα θα αποσταλεί στις «περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο».

Με πληροφορίες από Sky News και ΑΠΕ - ΜΠΕ, ΚΥΠΕ

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