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Ερντογάν και Κάγια Κάλας συναντήθηκαν στην Άγκυρα - «Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος της ΕΕ»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Κάγια Κάλας δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο ότι συζήτησαν την ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ – Τουρκίας, τις σχέσεις καλής γειτονίας και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν συνάντησε στην Άγκυρα την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, καθώς και την αντιπροσωπεία που τη συνοδεύει.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο και ήταν κλειστή για τον Τύπο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν και ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Νωρίτερα, ο Χακάν Φιντάν είχε συνάντηση στην Άγκυρα με υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά τη συνάντηση, η Κάγια Κάλας, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, χαρακτήρισε την Τουρκία «βασικό εταίρο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της ενέργειας, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει υποψήφια προς ένταξη χώρα.

Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Φιντάν συναντήθηκε με την Κάγια Κάλας, η οποία είναι παράλληλα Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Επίτροπο Διεύρυνσης Μάρτα Κος και τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επίσκεψης της υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας στην τουρκική πρωτεύουσα.

 

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