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Τουρκία: Στις 20 Ιουλίου ιδρύεται πιθανά το νέο κόμμα του Οζγκιούρ Οζέλ - Ο συμβολισμός με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στόχος είναι η ιδρυτική αίτηση να κατατεθεί στο τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών σε μία από τις δύο ημερομηνίες. Το όνομα αναμένεται να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα και θεωρείται πιθανό να περιλαμβάνει τη λέξη «Ελευθερία».

Στις 20 ή στις 24 Ιουλίου σχεδιάζουν ο Οζγκιούρ Οζέλ και οι συνεργάτες του να ιδρύσουν νέο κόμμα, μετά την απόφαση του εφετείου που τους απομάκρυνε από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, σύμφωνα με το Yetkin Report.

Η 20ή Ιουλίου συμπίπτει με την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974, την οποία η Άγκυρα αποκαλεί «Ειρηνευτική Επιχείρηση», ενώ η 24η Ιουλίου με την επέτειο της Συνθήκης της Λωζάνης.

Στόχος είναι η ιδρυτική αίτηση να κατατεθεί στο τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών σε μία από τις δύο ημερομηνίες. Το όνομα αναμένεται να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα και θεωρείται πιθανό να περιλαμβάνει τη λέξη «Ελευθερία».

Ο πρώην συντονιστής του Γραφείου Προεδρικής Υποψηφιότητας του CHP, Μπουλέντ Τεζτζάν, δήλωσε ότι οι δύο ημερομηνίες έχουν ισχυρό πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συνδέονται με κυβερνήσεις του CHP και με την «αντιιμπεριαλιστική πορεία» της Τουρκίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην 20ή Ιουλίου, καθώς το 1974 πρωθυπουργός και αρχηγός του CHP ήταν ο Μπουλέντ Ετζεβίτ, υπό την κυβέρνηση του οποίου ελήφθη η απόφαση για την τουρκική στρατιωτική επέμβαση στην Κύπρο.

Η ίδρυση του νέου κόμματος επισπεύδεται και λόγω της έναρξης της δικαστικής αργίας στις 20 Ιουλίου, καθώς η προσφυγή του Οζέλ στο Ανώτατο Δικαστήριο ενδέχεται να εξεταστεί μετά τις 26 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ομάδα Οζέλ εξετάζει παράλληλα τη δυνατότητα αξιοποίησης δύο ήδη υφιστάμενων κομμάτων, εκ των οποίων το ένα διαθέτει δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές.

Η Γκιουλ Τσιφτσί, μέλος της νομικής ομάδας του Οζέλ, δήλωσε ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί η συμμετοχή της σοσιαλδημοκρατικής παράταξης στις επόμενες εκλογές.

Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο δύο έως πέντε βουλευτές να ενταχθούν στο νέο κόμμα, ώστε να αποκτήσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.

ΚΥΠΕ

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