Ουκρανία: Στείλτε όπλα, καλεί ο Ζελένσκι – Σκληρότερες κυρώσεις προαναγγέλλει η ΕΕ μετά τη «νύχτα τρόμου» στο Κίεβο

Ενίσχυση των κυρώσεων σε περισσότερες οντότητες που υποστηρίζουν το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας, προεξοφλεί η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Κάγια Κάλας μετά το σφοδρό νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι επλήγησαν «βασικά στρατιωτικά εργοστάσια» κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο.

Ο απολογισμός διογκώνεται και ανέρχεται σε 17 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες αναφέρει ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, περιγράφοντας τη μεγαλύτερη επίθεση που έγινε ποτέ από τη Ρωσία.

Mε 496 ντρόουν και 74 πυραύλους έγιναν τα ρωσικά πλήγματα την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 327 ουκρανικά ντρόουν και ότι επλήγη διυλιστήριο.

Ζημιές καταγράφηκαν σε 30 τοποθεσίες σε όλη την πόλη, κυρίως σε κτίρια κατοικιών και σε πολιτικές υποδομές, δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της Πόλης του Κιέβου. Ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο δήλωσε ότι 20 κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές σε όλη την πόλη. Η Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών αναφέρει ότι ανέπτυξε σχεδόν 500 άτομα προσωπικό και 100 μονάδες εξειδικευμένων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός ελικοπτέρου, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες άδειες για την κατασκευή πυραύλων αεροπορικής άμυνας Patriot. ,«Οι προμήθειες αεράμυνας για την Ουκρανία αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Βασιζόμαστε επίσης σε μεγάλο βαθμό σε απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις άδειες για τους Patriot», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να ενισχύσουν την αεράμυνα της χώρας μετά από αυτό που χαρακτήρισε ως «νύχτα τρόμου» στο Κίεβο, προτρέποντας τους εταίρους να μην καθυστερήσουν τις αποφάσεις για την προμήθεια συστημάτων αεράμυνας και πυραύλων.

Πηγή: ΕΡΤ