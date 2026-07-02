Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Αγορά

Νέο κατάστημα ΑΛΦΑΜΕΓΑ Express στην Πέγεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τις άμεσες ανάγκες των επισκεπτών του Cap St Georges Hotel & Resort και της ευρύτερης περιοχής

Οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ διευρύνουν την παρουσία τους στην Πάφο με το άνοιγμα του νέου καταστήματος ΑΛΦΑΜΕΓΑ Express, το οποίο λειτουργεί στην περιοχή της Πέγειας, σε κοντινή απόσταση από το Cap St Georges Hotel & Resort.

Πρόκειται για το 22ο κατάστημα της αλυσίδας, το οποίο δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες τόσο των ενοίκων του ξενοδοχείου, όσο και των εξωτερικών επισκεπτών του, στα πρότυπα των ΑΛΦΑΜΕΓΑ Express που λειτουργούν στις Μαρίνες Αγίας Νάπας και Λεμεσού.

Το ΑΛΦΑΜΕΓΑ Express στην Πέγεια στεγάζεται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο και περιλαμβάνει μια εκλεκτή γκάμα προϊόντων που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες, όπως αρτοσκευάσματα, pre packed είδη deli, σνακ, παγωτά, ποτά και είδη προσωπικής φροντίδας, καθώς και επώνυμα προϊόντα και ετικέτες ΑΛΦΑΜΕΓΑ. Επιπρόσθετα, μέσω της εφαρμογής Bean Bar, παρέχεται η δυνατότητα για παραγγελία καφέ ή άλλων εκλεκτών προϊόντων της δημοφιλούς αλυσίδας με δωρεάν παραλαβή από το κατάστημα.

Η λειτουργία του ΑΛΦΑΜΕΓΑ Express στην περιοχή της Πέγειας, κοντά στο Cap St Georges Hotel & Resort, προσφέρει πρόσθετη άνεση στους επισκέπτες της περιοχής και περισσότερες premium επιλογές, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας παροχής υπηρεσιών.

Το ΑΛΦΑΜΕΓΑ Express λειτουργεί καθημερινά από τις 07:00-22:00, ενώ για αγορές προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στο κατάστημα οι υπεραγορές εξυπηρετούν το κοινό μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.alphamega.com.cy.

Tags

AlphaMega

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα