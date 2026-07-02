Νεάπολις: Η αρχιτεκτονική ξεκινά από μια ιδέα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Ετήσιας Έκθεσης Φοιτητικών Εργασιών 2025-2026 του Τμήματος Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, στην Αίθουσα «Εν Πλω» στο Λιμανάκι Κάτω Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η έκθεση ανέδειξε τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τη σχεδιαστική σκέψη των φοιτητών , παρουσιάζοντας αρχιτεκτονικές προτάσεις, μακέτες, σχέδια και διπλωματικές εργασίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος.

Το Νεάπολις ευχαριστεί όλους όσοι παρευρέθηκαν και στήριξαν τη νέα γενιά αρχιτεκτόνων, οι οποίοι με το ταλέντο, τη γνώση και τη δημιουργικότητά τους διαμορφώνουν το μέλλον της αρχιτεκτονικής.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζει το Νεάπολις στον Δήμο Πάφου για την ευγενική παραχώρηση της Αίθουσας «Εν Πλω», συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση μιας ξεχωριστής εκδήλωσης που έφερε το έργο των φοιτητών πιο κοντά στην τοπική κοινωνία.