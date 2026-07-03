Μεχμέτ Σιμσέκ: Στρατηγικός στόχος η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγικό στόχο της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος Yπουργός Θησαυροφυλακίου και Οικονομικών, Μεχμέτ Σιμσέκ, μετά τον οικονομικό διάλογο Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας – ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, καθώς και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών, διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και επιχειρηματικών φορέων από την Τουρκία και την ΕΕ.

Σε ανάρτηση του στο Χ, ο Μεχμέτ Σιμσέκ υπογράμμισε ότι οι οικονομικές σχέσεις των δύο πλευρών βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι το διμερές εμπόριο έφθασε το 2025 στο ιστορικό ρεκόρ των 233 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, οι αμοιβαίες επενδύσεις από το 2003 έχουν ξεπεράσει τα 200 δισ. δολάρια.

«Δεν είμαστε απλώς εμπορικοί εταίροι. Αποτελούμε μέρος των ίδιων αλυσίδων αξίας», ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός.

Όπως σημείωσε, σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αναδιάταξης των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, η στενότερη οικονομική ενοποίηση μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Στόχος ο εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής Ένωσης

Ο Σιμσέκ χαρακτήρισε στρατηγική προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης, με επέκτασή της στις υπηρεσίες, στα αγροτικά προϊόντα, στις δημόσιες συμβάσεις και στο ψηφιακό εμπόριο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια επέκταση θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες εμπορικές δυνατότητες ύψους περίπου 400 δισ. ευρώ.

Ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε ότι η Τουρκία και η ΕΕ αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας, η μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων, η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Υποστήριξε ακόμη ότι η Τουρκία μπορεί να συμβάλει στην ευρωπαϊκή ατζέντα ανταγωνιστικότητας, μέσω νέων εμπορικών, ενεργειακών και μεταφορικών διαδρόμων, των κρίσιμων πρώτων υλών, της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία και της συμμετοχής σε έργα ανοικοδόμησης.

Αλλαγές στις δημόσιες συμβάσεις

Η τουρκική πλευρά χαιρέτισε, επίσης, την προτεινόμενη ευρωπαϊκή Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας, ιδιαίτερα την πρόβλεψη για αντιμετώπιση προϊόντων που κατασκευάζονται στην Τουρκία ως ισοδύναμων με εκείνα που προέρχονται από κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η Άγκυρα επισήμανε, ωστόσο, ότι παραμένουν ορισμένες ασάφειες, κυρίως σε σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία.

Παράλληλα, ο Σιμσέκ ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα προχωρήσει σε τροποποιήσεις του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η αμοιβαία και ισότιμη μεταχείριση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην τουρκική αγορά κρατικών προμηθειών.

Αίτημα ένταξης της Τουρκίας στο SEPA

Όσον αφορά τον τομέα της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης, η Τουρκία υπέβαλε επιστολή πρόθεσης για την ένταξή της στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ, γνωστό ως SEPA.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό, η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα επιτρέψει την πραγματοποίηση ταχύτερων, φθηνότερων και ασφαλέστερων διασυνοριακών πληρωμών για επιχειρήσεις και πολίτες τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο περιθώριο του διαλόγου πραγματοποιήθηκαν επαφές με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο Μεχμέτ Σιμσέκ είπε ότι η δημόσια χρηματοδότηση δεν μπορεί από μόνη της να καλύψει τις μελλοντικές επενδυτικές ανάγκες και ότι η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων σε μεγάλη κλίμακα θα είναι καθοριστικής σημασίας.

«Σε έναν πιο κατακερματισμένο κόσμο πρέπει να επενδύσουμε σε μεγαλύτερη ενοποίηση. Μαζί είμαστε ισχυρότεροι», ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός.

ΚΥΠΕ