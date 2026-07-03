Ιράν: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Χαμενεΐ – Εβδομάδα πένθους στην χώρα (φώτος - βίντεο)

Η σορός του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα, μεταφέρθηκε στο Τέμενος Ιμάμ Χομεϊνί στην Τεχεράνη. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις, με στόχο την κατοικία του και το συγκρότημα διοίκησης στην πρωτεύουσα, Τεχεράνη. Ωστόσο σήμερα τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα με χιλιάδες πολίτες, θρησκευτικούς ηγέτες, κρατικούς αξιωματούχους και ξένες αντιπροσωπείες να αποτίουν φόρο τιμής και με τις ιρανικές αρχές να οργανώνουν μια εβδομάδα μαζικών εκδηλώσεων πένθους και νεκρικών πομπών σε διάφορες πόλεις του Ιράν και του Ιράκ, σε μια επίδειξη στήριξης προς το θεοκρατικό καθεστώς της χώρας.

Το φέρετρο του Χαμενεΐ τυλιγμένο με κόκκινη σημαία

Το φέρετρο του Χαμενεΐ παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης μπροστά σε συγκεντρωμένους υποστηρικτές, οι οποίοι έκλαιγαν, χτυπούσαν το στήθος τους σύμφωνα με το σιιτικό τελετουργικό και πετούσαν λουλούδια προς τη σορό.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η σορός του Χαμενεΐ σήμερα τοποθετήθηκε σε ένα φέρετρο σε μια σκηνή, μπροστά από την οποία ήταν επενδυμένη με κόκκινες τουλίπες. Δίπλα βρίσκονταν και τα φέρετρα συγγενών του που, σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, σκοτώθηκαν μαζί του.Από την οροφή κρέμονταν κάτι που φαινόταν να είναι χάρτινες πεταλούδες.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αργότερα εικόνες του φέρετρου του Χαμενεΐ τυλιγμένο με κόκκινη σημαία, με τη φράση «Για Χουσεΐν» γραμμένη με λευκά γράμματα, μια σιιτική φόρμουλα που τιμά το μαρτύριο του εγγονού του Προφήτη Μωάμεθ τον 7ο αιώνα. Η σημαία είχε προηγουμένως κυματίσει πάνω από το χρυσό τρούλο του ιερού του Ιμάμη Χουσεΐν στην Καρμπάλα του Ιράκ.

Στη σιιτική παράδοση, η κόκκινη σημαία συμβολίζει τόσο το χυμένο αίμα κάποιου που σκοτώθηκε άδικα, όσο και ένα κάλεσμα για εκδίκηση.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Η ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί στους κεντρικούς δρόμους, ενώ περιπολίες πραγματοποιούν και μέλη της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ.

Παράλληλα, οι αρχές προειδοποίησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια κατά τη διάρκεια των τελετών.]

Στις τελετές συμμετέχουν αντιπροσωπείες από τον Λίβανο, το Ιράκ και την Υεμένη, ενώ στην Τεχεράνη έφτασαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ιράκ Αμπντούλ Λατίφ Ρασίντ, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Σαγίντ Μοχσίν Νακβί. Αναμένεται επίσης η παρουσία εκπροσώπων της Ρωσίας και της Κίνας.

Η κηδεία πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το Ιράν, καθώς, παρά τις επίσημες εκδηλώσεις ενότητας, η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και εσωτερικές πολιτικές προκλήσεις.

Από το Σάββατο, το Ιράν θα πραγματοποιήσει μια πολυήμερη κηδεία, με τη σορό του Χαμενεΐ να μεταφέρεται σε διάφορες πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Οι τελετές θα ξεκινήσουν στο Μεγάλο Τζαμί της Τεχεράνης, όπου οι αρχές σχεδιάζουν να κλείσουν δρόμους και να διαταράξουν τις καθημερινές δραστηριότητες για να επιτρέψουν στα πλήθη να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής στον ηγέτη που κυβέρνησε το Ιράν για δεκαετίες και διατήρησε μια αντιπαραθετική στάση απέναντι στη Δύση.

Μετά τις εκδηλώσεις στην Τεχεράνη, η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στην ιερή πόλη Κομ, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν τελετές στη Νατζάφ και την Κερμπάλα στο Ιράκ.

Η ταφή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στη Μασχάντ, δίπλα στο μαυσωλείο του Ιμάμη Ρεζά, έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος του σιιτικού Ισλάμ.

Η ταφή καθυστέρησε λόγω των συνθηκών ασφαλείας, παρότι, σύμφωνα με το ισλαμικό έθιμο, οι ταφές πραγματοποιούνται συνήθως εντός μίας ημέρας από τον θάνατο.

Πηγή: ΕΡΤ