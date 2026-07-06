Σκάνδαλο στο Μουντιάλ: Το τηλεφώνημα Τραμπ στον Πρόεδρο της FIFA «έσβησε» την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκούν - Παραβίαση κανονισμών καταγγέλλει το Βέλγιο

Ανεστάλη η ποινή του Αμερικανού επιθετικού Φόλαριν Μπαλογκούν, έπειτα από επικοινωνία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη συνεπή εφαρμογή των κανονισμών, την ανεξαρτησία των πειθαρχικών οργάνων και το ενδεχόμενο πολιτικής παρέμβασης.

Ο πρώτος σκόρερ των Ηνωμένων Πολιτειών στη διοργάνωση, με τρία γκολ, θα αγωνιστεί εναντίον του Βελγίου στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη βελγική ομοσπονδία να καταγγέλλει ότι η απόφαση της FIFA αντιβαίνει στους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το BBC Sport, μέχρι σήμερα ένας από τους πλέον ξεκάθαρους κανόνες του Μουντιάλ ήταν ότι όποιος ποδοσφαιριστής αποβάλλεται χάνει αυτομάτως τον επόμενο αγώνα, χωρίς εξαιρέσεις, εφέσεις ή παραθυράκια.

Η υπόθεση Μπαλογκούν, ωστόσο, ανατρέπει αυτή τη βεβαιότητα και αφήνει πίσω της πλήθος αναπάντητων ερωτημάτων.

Ο Αμερικανός επιθετικός αποβλήθηκε στη νίκη επί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στη φάση των «32», όταν πάτησε τον αστράγαλο του Τάριχ Μουχαρέμοβιτς κατά τη διεκδίκηση της μπάλας. Η κόκκινη κάρτα δόθηκε έπειτα από έλεγχο της φάσης από το VAR.

Παρά την αποβολή του, ο Μπαλογκούν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Δευτέρας απέναντι στο Βέλγιο.

Η επικοινωνία Τραμπ με τον Ινφαντίνο

Σύμφωνα με το CBS News, συνεργάτη του BBC στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αναστολή της ποινής αποφασίστηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Πηγές που γνώριζαν το περιεχόμενο της συνομιλίας ανέφεραν στο CBS News ότι ο Ινφαντίνο διαβεβαίωσε τον Αμερικανό Πρόεδρο πως η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA θα εξέταζε την υπόθεση.

Με τον πρόεδρο της FIFA επικοινώνησε επίσης ο εκτελεστικός διευθυντής της ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, Άντριου Τζουλιάνι, ενώ επαφές με την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία είχε και ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ.

Εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου, του Λάτνικ και του Τζουλιάνι δεν απάντησαν άμεσα στο αίτημα του CBS News για σχόλιο.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε στη συνέχεια τη FIFA, κάνοντας λόγο, σε ανάρτησή του στο Truth Social, για «ανατροπή μιας μεγάλης αδικίας».

Είχε προηγηθεί η δημόσια παρέμβαση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «αδικήθηκαν με εκείνη την κόκκινη κάρτα» και ζήτησε να υπάρχει δυνατότητα έφεσης.

Όπως σημειώνει το BBC, πριν από την απόφαση δεν υπήρχε καμία προσδοκία ότι η FIFA θα παραχωρούσε ειδική εξαίρεση, ώστε ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ να αγωνιστεί στον επόμενο γύρο.

Καμία εξήγηση από τη FIFA

Η FIFA δεν δημοσιοποίησε το σκεπτικό της απόφασής της. Στην ανακοίνωσή της επικαλέστηκε μόνο το άρθρο 27 του Πειθαρχικού της Κώδικα, το οποίο της επιτρέπει να αναστέλλει πλήρως ή εν μέρει την εφαρμογή μιας πειθαρχικής ποινής.

Όπως αναφέρει το BBC Sport, το συγκεκριμένο άρθρο δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ προηγουμένως σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πειθαρχικός Κώδικας της FIFA προβλέπει αποκλεισμό τουλάχιστον δύο αγωνιστικών για σοβαρό αντικανονικό παιχνίδι, ενώ οι κανονισμοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν επιτρέπουν στις ομάδες να ασκούν έφεση κατά κόκκινης κάρτας.

Το BBC Sport ζήτησε από τη FIFA να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους ανεστάλη η ποινή του Μπαλογκούν, χωρίς να λάβει συγκεκριμένη απάντηση. Η παγκόσμια ομοσπονδία παρέπεμψε στην περίπτωση του Κριστιάνο Ρονάλντο, μέρος της ποινής του οποίου είχε ανασταλεί πριν από τη διοργάνωση.

Ο Ρονάλντο είχε αποβληθεί για αγκωνιά στον Ντάρα Ο’Σέι, κατά την ήττα της Πορτογαλίας με 2-0 από την Ιρλανδία στα προκριματικά. Εξέτισε μία αγωνιστική, ενώ οι υπόλοιπες δύο ανεστάλησαν.

Όπως διευκρινίζει το BBC, η αποβολή του Πορτογάλου είχε σημειωθεί σε προκριματικό αγώνα και όχι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Επιπλέον, η FIFA είχε αιτιολογήσει τότε την απόφασή της, αναφέροντας ότι ο Ρονάλντο δεν είχε αποβληθεί στις προηγούμενες 225 διεθνείς συμμετοχές του.

Για την περίπτωση του Μπαλογκούν δεν δόθηκε αντίστοιχη εξήγηση.

Το BBC αναφέρει επίσης ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ο διαιτητής ζήτησε την αναστολή της τιμωρίας ή ότι δεν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία του VAR.

Οργή στο Βέλγιο - Η FΙFA παρέκαμψε κανονισμούς

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Βελγίου, η οποία δήλωσε «έκπληκτη» από την άρση του αποκλεισμού του Μπαλογκούν.

Η βελγική ομοσπονδία επικαλέστηκε σειρά κανονισμών, ενημερωτικών παρουσιάσεων και συναντήσεων συντονισμού που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Υποστήριξε ότι η απόφαση της FIFA αντιβαίνει στον κανονισμό που προβλέπει πως ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται αποκλείεται αυτομάτως από τον επόμενο αγώνα της ομάδας του.

Όπως σημειώνει το BBC, η FIFA χρησιμοποίησε τον γενικό Πειθαρχικό της Κώδικα, προκειμένου να παρακάμψει τους ειδικούς κανονισμούς της διοργάνωσης.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσιά, δήλωσε σκωπτικά ότι δεν γνώριζε πως η 5η Ιουλίου είχε μετατραπεί σε Πρωταπριλιά.

«Δεν υπερασπιζόμαστε μόνο την εθνική ομάδα ή την ομοσπονδία. Υπερασπιζόμαστε το ποδόσφαιρο», ανέφερε.

Δημιουργείται προηγούμενο;

Το BBC χαρακτηρίζει αυστηρή την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Μπαλογκούν, σημειώνει όμως ότι μια αυστηρή απόφαση δεν είναι κατ’ ανάγκην λανθασμένη ούτε δικαιολογεί από μόνη της την παρέμβαση της FIFA.

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση, η απόφαση ενδέχεται να αποτελέσει προηγούμενο, καθώς ομάδες και ποδοσφαιριστές θα μπορούν πλέον να ζητούν αντίστοιχη μεταχείριση σε περιπτώσεις αποβολών που προκύπτουν από ακούσιες ενέργειες.

Η πρόθεση ενός ποδοσφαιριστή δεν αποτελεί εδώ και χρόνια καθοριστικό παράγοντα για την επιβολή κόκκινης κάρτας. Οι διαιτητές εξετάζουν κυρίως το αποτέλεσμα της ενέργειας και κατά πόσο αυτή έθεσε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου.

Το BBC αναφέρει ως παράδειγμα την αποβολή του Τσάβι Σίμονς σε αγώνα της Τότεναμ με τη Λίβερπουλ. Ο Σίμονς δεν είχε πρόθεση να πατήσει το πίσω μέρος του ποδιού του Βίρτζιλ φαν Ντάικ, ωστόσο η ενέργειά του κρίθηκε επικίνδυνη και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών.

Η Τότεναμ αποφάσισε να μην ασκήσει έφεση, θεωρώντας ότι δεν είχε πιθανότητες επιτυχίας.

Όπως σημειώνει το BBC, η υπόθεση Μπαλογκούν θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα και στις εγχώριες διοργανώσεις, καθώς ομάδες και φίλαθλοι θα ζητούν από τις εθνικές ομοσπονδίες να επιδεικνύουν την ίδια επιείκεια με τη FIFA.

Τι θα σκέφτονται οι υπόλοιποι παίκτες;

Το BBC θέτει επίσης το ερώτημα πώς αντιμετωπίζουν την απόφαση οι υπόλοιποι έντεκα ποδοσφαιριστές που αποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη διοργάνωση και εξέτισαν κανονικά τις ποινές τους.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει τον Καταριανό Ασίμ Μαντίμπο, ο οποίος ενεπλάκη σε φάση που οδήγησε σε κάταγμα του Καναδού μέσου Ισμαέλ Κονέ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρχαν ισχυρά επιχειρήματα ότι ο Μαντίμπο δεν έκανε καν μαρκάρισμα και ότι ο τραυματισμός προέκυψε τυχαία.

Παρά ταύτα, η FIFA τού επέβαλε αποκλεισμό πέντε αγωνιστικών, τρεις περισσότερες από τη συνηθισμένη ποινή για σοβαρό αντικανονικό παιχνίδι.

«Φάρσα» χαρακτήρισε την απόφαση ο Μίκα Ρίτσαρντς

Ο πρώην διεθνής Άγγλος αμυντικός και σχολιαστής του BBC Μίκα Ρίτσαρντς χαρακτήρισε την υπόθεση «φάρσα».

«Η αναστολή της ποινής για έναν χρόνο γελοιοποιεί ολόκληρη τη διοργάνωση. Γίνεται για να παραμείνουν τα μεγάλα ονόματα στο τουρνουά. Πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο; Η FIFA πρέπει να τα πάει καλύτερα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η απόφαση άφησε «πολύ άσχημη γεύση» σε πολλούς ανθρώπους.

Μόλις η δεύτερη τέτοια περίπτωση

Στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων έχουν καταγραφεί 189 κόκκινες κάρτες και, όπως αναφέρει το BBC, μόνο δύο ποδοσφαιριστές δεν εξέτισαν ποινή αποκλεισμού.

Η προηγούμενη περίπτωση ήταν εκείνη του Βραζιλιάνου Γκαρίντσα το 1962. Ο Γκαρίντσα είχε αποβληθεί στον ημιτελικό απέναντι στη Χιλή, αλλά αγωνίστηκε κανονικά στον τελικό με την Τσεχοσλοβακία.

Την εποχή εκείνη, ωστόσο, δεν υπήρχε αυτόματος αποκλεισμός και η υπόθεση εξετάστηκε από επιτροπή, η οποία έλαβε υπόψη τις καταθέσεις των αξιωματούχων του αγώνα.

Το BBC υπενθυμίζει ότι και εκείνη η απόφαση είχε συνοδευτεί από καταγγελίες περί πολιτικής παρέμβασης.

Όπως σημειώνει το βρετανικό δίκτυο, η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη του Γκαρίντσα, καθώς και τότε είχε υπάρξει προεδρική παρέμβαση, προκειμένου ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής να μην αποκλειστεί από τον τελικό.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA έχει ήδη κληθεί να εξετάσει τον Ινφαντίνο, έπειτα από ισχυρισμούς ότι παραβίασε τους κανόνες πολιτικής ουδετερότητας της ομοσπονδίας σε σχέση με την απονομή του Βραβείου Ειρήνης της FIFA στον Ντόναλντ Τραμπ.

Το καταστατικό της παγκόσμιας ομοσπονδίας απαγορεύει την πολιτική παρέμβαση στο ποδόσφαιρο.

Όπως καταλήγει το BBC, η εμπλοκή της αμερικανικής κυβέρνησης στην υπόθεση Μπαλογκούν αναμένεται να προκαλέσει νέα ερωτήματα προς τη FIFA. Πριν δοθούν απαντήσεις, πάντως, όλα τα βλέμματα στρέφονται στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο και στην παρουσία του Αμερικανού επιθετικού, ο οποίος, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου.