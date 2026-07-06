Θα τολμήσουν να κόψουν τις φρουρές αξιωματούχων;

Στο γραφείο του υπουργού Δικαιοσύνης, Κ. Φυτιρή, βρίσκεται η έκθεση της ειδικής επιτροπής της Αστυνομίας για τις φρουρές αρχηγών κομμάτων και άλλων αξιωματούχων.

Ο κ. Φυτιρής έχει ήδη αποκαλύψει τις προθέσεις του. Θεωρεί ότι αρκετές από τις υφιστάμενες φρουρές δεν δικαιολογούνται και πως αρκετοί αστυνομικοί μπορούν να αξιοποιηθούν στην πρώτη γραμμή αντί να εκτελούν χρέη οδηγών ή προσωπικών βοηθών. Άλλωστε, ο ίδιος έδωσε το παράδειγμα ζητώντας να αποχωρήσει η φρουρά από την κατοικία του και να αντικατασταθεί από σύστημα καμερών ασφαλείας.

Το ερώτημα, βεβαίως, παραμένει: χρειάζονται 13 αστυνομικοί για τον Νίκο Αναστασιάδη; Γιατί η Δημοκρατία να πληρώνει δύο αστυνομικούς για τον Μάριο Χαρτσιώτη; Και, τελικά, από ποιους κινδυνεύουν ο Φειδίας Παναγιώτου, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο Δημήτρης Συλλούρης, ο Γιαννάκης Ομήρου κοκ;

Το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται μόνο στην εισήγηση Φυτιρή. Το πραγματικό τεστ είναι αν το Υπουργικό Συμβούλιο του Νίκου Χριστοδουλίδη έχει την πολιτική βούληση να ψαλιδίσει τις φρουρές.

ΜΧΣ