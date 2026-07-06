Συνάντηση Αννίτας Δημητρίου με την ηγεσία του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης»

Συνάντηση με την ηγεσία του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης» είχε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου, με επίκεντρο τη δράση του Ινστιτούτου, τις πολιτικές προτεραιότητες της παράταξης και την αποτίμηση του πρόσφατου εκλογικού αποτελέσματος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χάρης Γεωργιάδης, η Αντιπρόεδρος Ειρένα Γεωργιάδου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια συζήτηση που ανέδειξε τον ρόλο του Ινστιτούτου ως δεξαμενής σκέψης και φορέα παραγωγής πολιτικού λόγου.

Η Αννίτα Δημητρίου ευχαρίστησε την ηγεσία και τα μέλη για τη συνολική συμβολή του Ινστιτούτου στον δημόσιο διάλογο, μέσα από μελέτες, εκδηλώσεις, διαλέξεις και παρεμβάσεις, σημειώνοντας ότι η δράση του ενισχύει τη συζήτηση γύρω από κρίσιμα πολιτικά ζητήματα. Παράλληλα, αναγνώρισε τη στήριξη που, όπως αναφέρθηκε, παρείχε το Ινστιτούτο προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό κατά την πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ επαναβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της προς τον Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους με την ίδια αποτελεσματικότητα και συνέπεια.

Από την πλευρά του, ο Χάρης Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το Ινστιτούτο «Γλαύκος Κληρίδης» θα συνεχίσει να στηρίζει τις νέες πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ηγεσία του ΔΗΣΥ, επισημαίνοντας τον ρόλο του ως πολιτικού ιδρύματος συνδεδεμένου με την παράταξη και ευρωπαϊκά αντίστοιχα think tanks.

Όπως ανέφερε, η δράση του Ινστιτούτου θα παραμείνει προσανατολισμένη σε μείζονα ζητήματα στρατηγικής σημασίας, όπως η συμμετοχή της Κύπρου στις δυτικές δομές άμυνας και ασφάλειας, οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ, η προοπτική ένταξης στη ζώνη Σένγκεν και η ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης.

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, με κοινή διαπίστωση ότι η παράταξη παραμένει προσηλωμένη σε πορεία μεταρρυθμίσεων, τεκμηριωμένου πολιτικού λόγου και αντιμετώπισης του λαϊκισμού και της τοξικότητας στον δημόσιο βίο.

Το Ινστιτούτο «Γλαύκος Κληρίδης» χαρακτηρίστηκε ως σταθερός συνεργάτης σε αυτή την προσπάθεια, συμβάλλοντας με ιδέες, προτάσεις και αναλύσεις στον πολιτικό σχεδιασμό της παράταξης.