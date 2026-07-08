Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν και απειλές για αντίποινα - Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Σημαντική κλιμάκωση καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέα σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι θα απαντήσει αποφασιστικά. Η ένταση επεκτάθηκε και στις χώρες του Κόλπου, καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες αεράμυνας στο Μπαχρέιν.

Οι ΗΠΑ εξαπολύουν νέα επιχείρηση κατά του Ιράν

Η νέα στρατιωτική επιχείρηση ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε την έναρξη «σθεναρών πληγμάτων» εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν.

Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι η επιχείρηση αποτελεί απάντηση στις επιθέσεις που δέχθηκαν τρία εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, τις οποίες αποδίδει στην Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση του μνημονίου κατανόησης που είχαν συνάψει οι δύο πλευρές στα μέσα Ιουνίου με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επαναφορά των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο, απαγορεύοντας νέες συναλλαγές με ιρανικούς υδρογονάνθρακες.

Η νέα κρίση επηρέασε άμεσα και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του αμερικανικού αργού WTI να καταγράφει άνοδο λίγο μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.

Η αντίδραση της Τεχεράνης

Λίγο μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών πληγμάτων, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τη συμφωνία αποκλιμάκωσης και προειδοποίησε πως η Ισλαμική Δημοκρατία θα λάβει «αποφασιστικά μέτρα» για την προστασία της εθνικής της ασφάλειας.

Την ίδια ώρα, κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν διαδοχικές εκρήξεις στο νησί Κεσμ, στη Σιρίκ και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια του Ιράν, κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Πάνω από 80 στόχοι στο στόχαστρο των ΗΠΑ

Λίγες ώρες αργότερα, η CENTCOM έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση, ανακοινώνοντας ότι επλήγησαν περισσότεροι από 80 στόχοι.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτια ραντάρ, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων κατά πλοίων, καθώς και περισσότερα από 60 ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές της κυβέρνησης Τραμπ, ανέφεραν ότι τα συγκεκριμένα πλήγματα ήταν αισθητά ευρύτερα από εκείνα που είχαν πραγματοποιηθεί περίπου μιάμιση εβδομάδα νωρίτερα και ότι οι επιχειρήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν για κάποιο διάστημα.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για αρκετούς τραυματίες, κυρίως στην περιοχή της Σιρίκ.

Στο επίκεντρο το Στενό του Ορμούζ

Η νέα κρίση συνδέεται άμεσα με την ένταση γύρω από το Στενό του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν διαδοχικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να αποδίδουν στο Ιράν την ευθύνη για δύο από αυτές. Η Ντόχα κάλεσε τον Ιρανό επιτετραμμένο και επέδωσε επίσημη διαμαρτυρία, ζητώντας εξηγήσεις και απαιτώντας τον τερματισμό ενεργειών που απειλούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η Τεχεράνη απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες, ενώ επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο προπολεμικό καθεστώς λειτουργίας του Στενού του Ορμούζ.

Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Η ένταση επεκτάθηκε και στον Περσικό Κόλπο.

Περίπου στις 06:00 το πρωί ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες αεράμυνας στο Μπαχρέιν. Το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μεταβούν στα πλησιέστερα ασφαλή σημεία, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την αιτία του συναγερμού.

Το Μπαχρέιν φιλοξενεί το αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο πυραυλικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Λίγο αργότερα, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι δρουν για την αντιμετώπιση «εχθρικών επιθέσεων με πυραύλους και drones».

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με πυραύλους και drones», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω X, χωρίς να αναφέρουν ρητώς από ποια χώρα.

Το εμιράτο, στο οποίο είναι εγκατεστημένη ιδίως αμερικανική αεροπορική βάση, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ιρανικών πληγμάτων αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ