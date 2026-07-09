Πλήγμα των ΗΠΑ κοντά στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ - Με χτύπημα σε αμερικανική βάση απαντά η Τεχεράνη

Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί της Πέμπτης (9/7) στην ιρανική επαρχία Μπουσέρ και στο Μπαντάρ Αμπάς, μια πόλη-λιμάνι στα Στενά του Ορμούζ στη νότια ακτή του Ιράν.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε τις δηλώσεις του Εχσάν Τζαχανιάν, ενός τοπικού αξιωματούχου στο Μπουσέρ, ο οποίος κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι πραγματοποίησαν επιδρομή κοντά στον μοναδικό πυρηνικό σταθμό του Ιράν.

Ανέφερε ότι η επιδρομή έλαβε χώρα γύρω στο μεσημέρι, λίγες ώρες αφότου η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι είχε τερματίσει τις επιθέσεις της εναντίον του Ιράν.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι αρκετές τοποθεσίες στην επαρχία Μπουσέρ επλήγησαν και ότι ένα αμερικανικό βλήμα είχε χτυπήσει την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού.

Οι αμερικανικές επιθέσεις χτύπησαν επίσης μια στρατιωτική βάση και μια αλιευτική αποβάθρα στην επαρχία Μπουσέρ, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της, αν και δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Επίσης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars στην επαρχία Μπουσέρ ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις.

Κάτοικοι του Τσογκαντάκ, περίπου 20 χιλιόμετρα από το πυρηνικό εργοστάσιο, ανέφεραν ότι άκουσαν τις εκρήξεις, αλλά «δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί επίσημες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία των εκρήξεων», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την πλευρά των ΗΠΑ σχετικά με την επίθεση.

Επίσης το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι ακούστηκαν περισσότερες εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς.

Νέες αμερικανικές επιθέσεις

Υπενθυμίζεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα πλήγματα στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο, όπως ανέφερε η Ουάσιγκτον, να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 90 στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, σκοπός των πληγμάτων ήταν να μειωθεί «περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας και πολιτικών ναυτικών στα Στενά του Ορμούζ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι οι νέοι βομβαρδισμοί αποτελούν αντίποινα για τις επιθέσεις του Ιράν σε πλοία. «Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα», προειδοποίησε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, από τις νυχτερινές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, επλήγη η σιδηροδρομική γέφυρα Ακ Τακέ Χαν στην επαρχία Γκολεστάν του βόρειου Ιράν.

Πρόκειται για μία εμπορική αρτηρία που συνδέει τους στρατηγικούς εταίρους της Τεχεράνης, την Κίνα και τη Ρωσία. Το Fars ανέφερε ότι η διαδρομή, η οποία συνεχίζει να διέρχεται από το Τουρκμενιστάν και το Καζακστάν, αποτελεί σημαντική χερσαία σύνδεση με την Κίνα, η οποία απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν στον Κόλπο από τις ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι η διαδρομή είχε επίσης χρησιμοποιηθεί από τη Ρωσία για μεταφορές φορτίων προς το Ιράν από τα τέλη του 2025.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι οι εργασίες επισκευής της γέφυρας αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα.

Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό 78 σε πέντε επαρχίες ‌στις 8 και 9 Ιουλίου, σύμφωνα με αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan από τις επιθέσεις έχασαν τη ζωή τους τρία μέλη των Φρουρών της Επανάστασης.

Φρουροί της Επανάστασης: Οι ξένοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε αυτή τη γη και στο Στενό του Ορμούζ

Το Πολεμικό Ναυτικό του σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανέφερan ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις όχι μόνο θα προκαλέσουν «συντριπτική αντίδραση» από το Ιράν, αλλά θα διαταράξουν και τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σε δήλωσή του, το IRGC ανέφερε ότι η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί στο 50% σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα και απέδωσε την ευθύνη για την τρέχουσα διακοπή στον «προκλητικότητα και στην παρέμβαση» της Ουάσιγκτον στον καθορισμό των διαδρομών.

«Οι ξένοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε αυτή τη γη και στα Στενά του Ορμούζ», πρόσθεσε.

Αντίποινα της Τεχεράνης με πλήγματα σε στόχους αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή

Ως αντίποινα οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν εναντίον στόχων αμερικανικών συμφερόντων σε γειτονικά κράτη του Κόλπου. Ο ιρανικός στρατός ανέφερε σε δήλωση που δημοσιεύθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συστημάτων Patriot με drones στο Κουβέιτ, σε μια εγκατάσταση έγκαιρης προειδοποίησης στο Κατάρ και σε μια αποθήκη καυσίμων του αμερικανικού στρατού στο Μπαχρέιν.

Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του αναχαίτισαν έναν πύραυλο κρουζ, τρεις βαλλιστικούς πυραύλους και 10 drones στον εναέριο χώρο του και ότι ένα άτομο τραυματίστηκε από θραύσματα.

Σειρήνες ηχούσαν επίσης στην Ιορδανία την Πέμπτη, αφού πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο της χώρας, όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Οκτώ πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.

Το Κατάρ, το οποίο φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στην περιοχή και έχει συχνά μεσολαβήσει μεταξύ της Ουάσιγκτον και των αντιπάλων της, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης, κάλεσε σε επιστροφή στη διπλωματία.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, παρόλο που το Ιράν δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί τέτοιες ενέργειες για να αποκτήσει πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις.

Πηγές: Al Jazeera, Reuters, AFP, ertnews.gr