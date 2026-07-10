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Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται παρά την ανταλλαγή πληγμάτων, επιμένει αμερικανός αξιωματούχος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στην εξεύρεση λύσης και οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται», είπε η πηγή αυτή στο dpa.

Η Ουάσιγκτον και το Ιράν συνεχίζουν να εργάζονται για την εξεύρεση διπλωματικής διευθέτησης ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος, παρά τις νέες εχθροπραξίες, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, στο Γερμανικό Πρακτορείο.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στην εξεύρεση λύσης και οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται», είπε η πηγή αυτή στο dpa.

Ταυτόχρονα, είπε ότι το Ιράν «παραβίασε» την καταρχήν συμφωνία σε «απαράδεκτο επίπεδο».

Έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ αποδοθείσες στο Ιράν, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέους βομβαρδισμούς προχθές Τετάρτη και χθες Πέμπτη εναντίον του Ιράν, που ανταπέδωσε στοχοποιώντας αμερικανικές βάσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η εκεχειρία «τέλειωσε» αποκαλώντας «άρρωστους» τους ηγέτες του Ιράν και λέγοντας πως δεν θέλει πλέον να «ασχολείται» μαζί τους κατά τη σύνοδο του NATO αυτή την εβδομάδα -- μολαταύτα, άφησε μισάνοιχτη την πόρτα στην ενδεχόμενη συνέχισης των διαπραγματεύσεων από την ομάδα του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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ΙΡΑΝΗΠΑΤΕΧΕΡΑΝΗΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

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