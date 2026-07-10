Γιλμάζ από την Τύμπου: «Ιστορικό έργο ο αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας - κατεχομένων» - Την Παρασκευή η υπογραφή μνημονίου

Ως «ιστορικό έργο» χαρακτήρισε ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ τον σχεδιαζόμενο αγωγό φυσικού αερίου από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα, ανακοινώνοντας ότι η Άγκυρα έχει λάβει την απόφασή της και ότι το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να υλοποιούνται συγκεκριμένα βήματα.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ στο παράνομο «αεροδρόμιο» της Τύμπου, κατά την έναρξη μονοήμερης παράνομης επίσκεψής του, ο κ. Γιλμάζ είπε ότι το μνημόνιο για την εγκατάσταση του αγωγού θα υπογραφεί αργότερα την Παρασκευή.

«Το έργο που πρέπει να σηματοδοτήσει τη σημερινή ημέρα είναι, φυσικά, το έργο του φυσικού αερίου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ενέργεια αποτελεί κρίσιμο παράγοντα τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για την καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως υποστήριξε, στόχος είναι η παροχή «ποιοτικότερης, αδιάλειπτης και φθηνότερης ενέργειας», ενώ συνέκρινε τον αγωγό με το υποθαλάσσιο έργο μεταφοράς νερού από την Τουρκία. Κατά τον ίδιο, το ενεργειακό έργο θα δημιουργήσει ακόμη έναν «ακλόνητο δεσμό» μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων.

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος επανέλαβε παράλληλα τη θέση της Άγκυρας υπέρ λύσης δύο κρατών, λέγοντας ότι «η πιο ρεαλιστική λύση του Κυπριακού περνά μέσα από την ύπαρξη δύο κρατών δίπλα δίπλα». Ζήτησε αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων, καθώς και άρση της, κατά την έκφρασή του, «απομόνωσης».

Αναφερόμενος στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις επιπτώσεις της τουρκικής εισβολής του 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου, ο κ. Γιλμάζ είπε ότι η Τουρκία δεν την αναγνωρίζει και τη θεωρεί «ανυπόστατη».

Ισχυρίστηκε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «μετατράπηκε σε όργανο της προπαγάνδας της ελληνοκυπριακής πλευράς», ενώ αναφέρθηκε στην τουρκική εισβολή ως δήθεν «ειρηνευτική επιχείρηση», υποστηρίζοντας ότι έφερε ασφάλεια και στις δύο κοινότητες. Συνέδεσε, επίσης, την απόφαση με τις σχέσεις Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, καλώντας το Ευρωκοινοβούλιο να επικεντρωθεί στις εξελίξεις στη Γάζα.

Ο κ. Γιλμάζ ανακοίνωσε ακόμη τη στάθμευση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στα κατεχόμενα κατά τη θερινή περίοδο, σημειώνοντας ότι η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ουνάλ Ουστέλ χαρακτήρισε το μνημόνιο για το φυσικό αέριο «ιστορικό σημείο καμπής», υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει το κόστος ηλεκτροπαραγωγής και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας των κατεχομένων.

ΚΥΠΕ