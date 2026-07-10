Στενά του Ορμούζ: Κατακόρυφη πτώση στη ναυσιπλοΐα λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν – Σβήνουν τα ραντάρ τα δεξαμενόπλοια

Δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ, LNG στα αγγλικά) πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με στοιχεία εταιριών που καταγράφουν τις πορείες πλοίων, και 22 πλοία που σχετίζονται με την Ιαπωνία έφυγαν από το Στενό του Ορμούζ από την Τρίτη, 7 Ιουλίου, όμως συνολικά η ημερήσια κυκλοφορία έχει επιβραδυνθεί καθώς οι εντάσεις μαίνονται στη Μέση Ανατολή. Ναυτιλιακές εταιρίες και κυβερνήσεις παρακολουθούν την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ μετά τις ιρανικές επιθέσεις αυτής της εβδομάδας σε εμπορικά πλοία και τα πλήγματα που εξαπέλυσαν σε αντίποινα οι ΗΠΑ στο Ιράν.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler και της LSEG, τουλάχιστον πέντε δεξαμενόπλοια LNG κενά φορτίου εισήλθαν στο στενό τις τελευταίες ημέρες.

Πρόκειται για το GasLog Shanghai το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική ναυτιλιακή εταιρία GasLog και τα πλοία Al Samriya, Al Dafna, Al Gattara και Al Rayyan που συνδέονται με την QatarEnergy.

Το GasLog Shanghai και το Al Rayyan εισήλθαν πιθανόν στο στενό στη διάρκεια της νύχτας, καθώς βρίσκονταν εκτός της θαλάσσιας οδού στις 9 Ιουλίου (χθες), όπως δείχνουν τα στοιχεία. Τα υπόλοιπα τρία πλοία που συνδέονται με την QatarEnergy θεάθηκαν για τελευταία φορά έξω από το Στενό του Ορμούζ, ανοικτά των δυτικών ακτών της Ινδίας πριν από αρκετές εβδομάδες, -- Al Samriya και το Al Gattara θεάθηκε για τελευταία φορά γύρω στις 18 με 19 Ιουνίου και το Al Dafna στις 29 Ιουνίου.

Η QatarEnergy και η GasLog δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια εκτός των ωρών που λειτουργεί η εταιρία.

Χθες, Πέμπτη, το πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς αργού Very Large Crude Carrier Nissos Kea εισήλθε στο στενό, ενώ το VLCC Lila Vadinar εξήλθε από αυτό.

"Αυτό που είναι διαφορετικό τώρα, σε σύγκριση με την έναρξη της σύγκρουσης, είναι ότι το Ιράν πλήττει πλοία που χρησιμοποιούν τη διαδρομή του Ομάν αντί να στοχοθετεί όλα τα πλοία, που σημαίνει ότι τα πλοία θα στρέφονται όλο και περισσότερο προς την ιρανική διαδρομή ή θα διέρχονται με κλειστούς τους πομποδέκτες εντοπισμού όταν διέρχονται από το στενό", δήλωσε ο Ξαβιέρ Τανγκ, αναλυτής της Vortexa.

Πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας δήλωσαν ότι ένας αυξανόμενος αριθμός πλοίων σβήνουν τους δημόσιους πομποδέκτες εντοπισμού τους με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να εντοπιστούν όλα τα πλοία που διέρχονται από το στενό.

Σύμφωνα με την ανάλυση από την Kpler των πλοίων που μπορούν να επιτηρηθούν, η κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων μεταφοράς ΥΦΑ και πετρελαίου έχει πέσει στα χαμηλότερα ημερήσια επίπεδα από τις 28 Ιουνίου: χθες, Πέμπτη, δέκα πλοία πέρασαν από το στενό έναντι 14 την Τετάρτη και 22 τη Δευτέρα.

Η ημερήσια κυκλοφορία τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχε αυξηθεί στο πιο υψηλό επίπεδο αφότου αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, με 40 πλοία κατά μέσο όρο να διέρχονται από το στενό. Ο αριθμός αυτός είναι ωστόσο πολύ μικρότερος του μέσου όρου πριν από τον πόλεμο που ήταν 125 με 140 πλοία την ημέρα.

Είκοσι δύο πλοία που έχουν σχέση με την Ιαπωνία, περιλαμβανομένων έξι μεγάλων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαίου, διέπλευσαν το στενό προς την έξοδο μεταξύ 7 και 9 Ιουλίου, αφήνοντας μόνο τέσσερα πλοία στον Κόλπο, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο Ιάπωνας υπουργός Μεταφορών Γιασούσι Κανέκο.

Απαντώντας σε ερώτηση πώς έχει διασφαλιστεί η ασφάλεια των πλοίων, αξιωματούχος του υπουργείου Μεταφορών για τη διεθνή ναυσιπλοΐα αρνήθηκε να σχολιάσει επικαλούμενος λόγους ασφαλείας.

Ο αριθμός των πλοίων που συνδέονταν με την Ιαπωνία στον Κόλπο έχει μειωθεί από 45 με περίπου 1.100 μέλη πληρώματος κατά την έναρξη της σύγκρουσης σε τέσσερα πλοία με περίπου 100 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ένωσης Πλοιοκτητών της Ιαπωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ