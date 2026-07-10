Ενεργειακό «καμπανάκι» από τον Στεφάνου: «Κίνδυνος να μείνουμε χωρίς ρεύμα μετά το 2029 αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα»

Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων και εφαρμογής ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού, προειδοποιώντας ότι η Κύπρος κινδυνεύει να αντιμετωπίσει πρόβλημα επάρκειας ηλεκτρισμού μετά το 2029, ανέδειξε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στα γραφεία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος στη Λευκωσία, με θέμα την ενεργειακή ασφάλεια και την επάρκεια ηλεκτρισμού.

Στη διάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο επικεφαλής του Γραφείου Ενέργειας του ΑΚΕΛ, Βάκης Χαραλάμπους, η επικεφαλής του Τομέα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Χριστίνα Νικολάου, και ο βουλευτής του κόμματος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, μέλος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι το τέλος του 2029 αποτελεί κρίσιμο ορόσημο, καθώς τότε λήγει η τρίτη και τελευταία παρέκκλιση που εξασφάλισε η Κυπριακή Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λειτουργία παλαιών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Όπως είπε, πρόκειται για τις μονάδες της Δεκέλειας και τρεις από τις έξι μονάδες του Βασιλικού, συνολικής ισχύος περίπου 750 MW. Με δεδομένο ότι η συνολική συμβατική παραγωγική ικανότητα της χώρας ανέρχεται σε περίπου 1.250 MW, η απόσυρσή τους δημιουργεί, σύμφωνα με τον ίδιο, σοβαρό κενό στην παραγωγή.

«Η λογική απάντηση είναι ότι, αν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα, και ήδη έχουμε καθυστερήσει, θα μείνουμε χωρίς ρεύμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε επιπτώσεις στην οικονομία, την κοινωνία, τις κρίσιμες υπηρεσίες και την εθνική ασφάλεια.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι το κόμμα είχε προειδοποιήσει εγκαίρως τόσο την προηγούμενη όσο και τη σημερινή κυβέρνηση για τους κινδύνους που αφορούν την ενεργειακή επάρκεια, σε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2022 και το 2023.

Παράλληλα, ο κ. Στεφάνου έκανε λόγο για διαχρονικές αδυναμίες στον ενεργειακό σχεδιασμό, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος παραμένει απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα, χωρίς διασυνδέσεις με άλλα δίκτυα, ενώ δεν υλοποιήθηκαν έγκαιρα οι αναγκαίες επενδύσεις.

«Το γεγονός ότι από τη μία δεν έχουμε αρκετό ρεύμα και από την άλλη πετάμε παραγόμενη ενέργεια δείχνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τα τεράστια λάθη που έγιναν, την έλλειψη συγκροτημένου ενεργειακού σχεδιασμού, αλλά και το γεγονός ότι πράγματα που έπρεπε να γίνουν, δεν έγιναν», είπε.

Αναφερόμενος στα μεγάλα ενεργειακά έργα, χαρακτήρισε «τελματωμένο» το έργο του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, σημειώνοντας ότι μετά την πρόσφατη ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, το ΑΚΕΛ «περισσότερο ανησύχησε παρά καθησυχάστηκε» για την πορεία του.

Υποστήριξε ακόμη ότι το κόμμα είχε εκφράσει από το 2019 τις διαφωνίες του για τη συμφωνία του έργου, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές επιφυλάξεις είχαν διατυπωθεί όταν λαμβάνονταν οι αποφάσεις και όχι εκ των υστέρων.

Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι βρίσκεται επίσης σε «τέλμα», κάνοντας αναφορά στις καθυστερήσεις και στις έρευνες που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, σημείωσε ότι η έλευσή του είναι καθοριστική για τη μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η άφιξή του δεν συνεπάγεται άμεση χρήση του στην παραγωγή ηλεκτρισμού.

«Άλλο είναι να έχεις τις υποδομές και άλλο να έχεις εξασφαλίσει τις ποσότητες φυσικού αερίου που χρειάζεσαι», είπε, προσθέτοντας ότι θα απαιτηθεί τουλάχιστον ένας χρόνος για τις απαραίτητες μετατροπές και δοκιμές στις μονάδες παραγωγής.

Στη συνέχεια, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματος, ο κ. Στεφάνου εισηγήθηκε τη δημιουργία Συμβουλίου Ενεργειακής Ασφάλειας και Επάρκειας, με τη συμμετοχή της ΡΑΕΚ, του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, της ΑΗΚ, της ΔΕΦΑ και της ΕΤΥΦΑ, με στόχο τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων και την κατάρτιση κοστολογημένου σχεδίου για την περίοδο 2026-2031.

Παράλληλα, πρότεινε την επιτάχυνση έργων, όπως ο εκσυγχρονισμός της Δεκέλειας, η ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας, η ολοκλήρωση του τερματικού στο Βασιλικό και η ενίσχυση των πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας.

Για τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού, επανέλαβε τη θέση του ΑΚΕΛ για μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο 5%, διεύρυνση των κοινωνικών τιμολογίων της ΑΗΚ και δημιουργία ειδικού ταμείου για την αξιοποίηση των εσόδων από τα δικαιώματα εκπομπών.

Ερωτηθείς κατά πόσο οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργείου Ενέργειας για την υλοποίηση του σχεδίου κεντρικής αποθήκευσης με μπαταρίες καθησυχάζουν το ΑΚΕΛ, ο επικεφαλής του Γραφείου Ενέργειας του κόμματος, Βάκης Χαραλάμπους, ανέφερε ότι το κόμμα στηρίζει την ανάπτυξη της κεντρικής αποθήκευσης, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι «η αποθήκευση είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο. Από μόνη της δεν μπορεί να διασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια ούτε να αντικαταστήσει τη συμβατική παραγωγή». Όπως είπε, μπορεί να συμβάλει στην εξισορρόπηση του συστήματος και στη μείωση των περικοπών, ωστόσο «δεν είναι η λύση του προβλήματος, είναι ένα βοηθητικό εργαλείο».

Σε ερώτηση για το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι, βάσει επίσημων στοιχείων, οι καταναλωτές επιβαρύνθηκαν με περίπου 1,3 δισ. ευρώ την περίοδο από το 2018 μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η επικεφαλής του Τομέα Βιώσιμης Ανάπτυξης του κόμματος, Χριστίνα Νικολάου εξήγησε ότι το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών από την ΑΗΚ μετακυλίεται στην τιμή του ηλεκτρισμού, ενώ ο κ. Χαραλάμπους εκτίμησε ότι η οικονομία επιβαρύνεται κατά προσέγγιση με 1 εκ. ευρώ ημερησίως λόγω του αυξημένου κόστους συμβατικής παραγωγής και της καθυστέρησης στην έλευση φυσικού αερίου.

Από την πλευρά του, ο κ. Στεφάνου υποστήριξε ότι τα έσοδα από τα δικαιώματα εκπομπών θα έπρεπε να αξιοποιούνται για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, σημειώνοντας ότι «οι κυβερνήσεις προτίμησαν να εμφανίζουν αυτά τα ποσά ως κρατικά έσοδα αντί να τα αξιοποιήσουν για τον σκοπό που προορίζονταν», ενώ πρόσθεσε πως «αν ο Γενικός Ελεγκτής πρέπει να το κοιτάξει, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το κοιτάξει».

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει περιθώριο νέας παράτασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2029, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι η εξαίρεση που έχει εξασφαλίσει η Κύπρος λήγει οριστικά στο τέλος του 2029. «Γνωρίζαμε εδώ και χρόνια ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2029 λήγει οριστικά η ισχύς της και ότι τότε θα πρέπει να τεθεί εκτός μάχης η Δεκέλεια και το μισό Βασιλικό. Δεν έγινε τίποτα», είπε, προσθέτοντας ότι η χώρα οφείλει να προετοιμαστεί και για το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην εγκρίνει νέα παράταση.

ΚΥΠΕ