Αννίτα για δήλωση Παμπορίδη: «Όποιος ενδιαφέρεται για την Προεδρία, μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα» - «Δεν θα επιτρέψω τον διχασμό της παράταξης»

Δεν θα επιτρέψω σε καμία περίπτωση να διχαστεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός ή να μην προχωρήσει ενωμένος και δυνατός στα επόμενα διακυβεύματα, τα οποία αφορούν την πατρίδα μας και την ίδια την ιστορική πορεία της παράταξής μας, ανέφερε την Παρασκευή η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τις προτάσεις νόμου που έχει καταθέσει η νέα κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στην εισαγωγική της τοποθέτηση, η κ. Δημητρίου είπε ότι η προσοχή του κόμματος είναι στραμμένη στην παραγωγή του κοινοβουλευτικού έργου, αφενός με την κατάθεση προτάσεων νόμου και αφετέρου με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

«Δεν πρόκειται για μια αποσπασματική δράση, είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία αφορά την υλοποίηση όλων αυτών τα οποία είχαμε πει προεκλογικά. Είναι η απόδειξη ότι για μας οι προεκλογικές δεσμεύσεις δεν τελειώνουν το βράδυ των εκλογών, σηκώσαμε μανίκια και πιάνουμε δουλειά», σημείωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ επεξεργάζεται ζητήματα, ετοιμάζει πρωτοβουλίες και καταθέτει προτάσεις που συνάδουν με τις 31 προτεραιότητες τις οποίες το κόμμα παρουσίασε και έθεσε προεκλογικά, συνέχισε η κ. Δημητρίου, προσθέτοντας ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής τον Σεπτέμβριο θα επιμείνει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα θέματα όπως η στεγαστική κρίση, το κυκλοφοριακό, η ψηφιακή μετάβαση, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ακρίβεια, η στήριξη των οικογενειών με παιδιά και φοιτητές.

Στις άμεσες προτεραιότητες του ΔΗΣΥ, προσέθεσε, είναι και η αύξηση των χαμηλών και μεσαίων συντάξεων, ενώ εν αναμονή των νομοσχεδίων μελετώνται επιστάμενα τρόποι για την επίτευξη μια ουσιαστικής, βιώσιμης και δίκαιης συνταξιοδοτικής πολιτικής.

Είπε επίσης ότι ο ΔΗΣΥ θα επιμείνει στην ετήσια λειτουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους, καθώς και στη σύσταση Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχόμενων Περιουσιών, για το οποίο έχει ήδη καταθέσει πρόταση νόμου.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πιστεύει ότι όλα μπορούν να αλλάξουν, να γίνουν καλύτερα όταν υπάρχει σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Με αυτή λοιπόν τη φιλοσοφία συνεχίζουμε με συνέπεια και προσήλωση στις αλλαγές και τις λύσεις που έχει ανάγκη Κύπρος μας και έτσι προχωράμε υπεύθυνα μπροστά», ανέφερε.

Ερωτηθείσα για δημόσιες αναφορές του Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Γιώργου Παμπορίδη, περί προεκλογικού πολέμου κατά του προσώπου του από στελέχη του κόμματος, απάντησε ότι το κόμμα συντεταγμένα έχει αρμόδια όργανα και αυτά συγκαλούνται ή τοποθετούνται ή εξετάζονται τέτοιας φύσης ζητήματα.

«Κάθε φορά όταν έχουμε εκλογές, αντιλαμβάνεστε είναι μια δύσκολη διαδικασία που προκύπτουν αρκετά θέματα. Αυτά είναι εσωτερικά και σας διαβεβαιώ ότι εξετάζονται τα πάντα με τη δέουσα επιμέλεια και σοβαρότητα και λύνονται», είπε.

«Λύνονται και εσωτερικά, γιατί ακριβώς εμείς θέλουμε έναν Δημοκρατικό Συναγερμό δυνατό, ενωμένο για τις επόμενες μάχες που πρέπει να κερδίσουμε και κυρίως για όλα αυτά τα οποία αναμένουν από εμάς οι πολίτες», επεσήμανε περαιτέρω.

Προσέθεσε ότι καθημερινώς ανακοινώνεται η διεύρυνση των ομάδων παραγωγής πολιτικής και παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου, είτε η δημιουργία σε άλλων ομάδων.

«Θέλουμε ακριβώς να δείξουμε ότι με εμπειρογνωμοσύνη, με επιστημοσύνη, με διάθεση, με εμπειρία, αλλά και με φρεσκάδα απόψεων, προχωράμε ακριβώς για να έχουμε τις καλύτερες αποτυπωμένες θέσεις, εφαρμόσιμες και υλοποιήσιμες, για όλα αυτά τα οποία θέλουν από εμάς οι πολίτες», ανέφερε στη συνέχεια.

«Όλα τα άλλα είναι θέματα που βεβαίως θα πρέπει να τα δούμε με τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή και να τα λύσουμε για να μην αφήσουμε οτιδήποτε άλλο εσωτερικό, μικρό, διαφορετικό, να θολώσει τη δική μας κοινή προσπάθεια. Ήδη έχουν γίνει αρκετά και θα γίνουν ακόμα περισσότερα», είπε.

Εξάλλου, σημείωσε η κ. Δημητρίου, «αναμένεται και η αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος στο Πολιτικό Γραφείο που θα βάλουμε, στα επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν».

« Ήδη λειτουργεί το κόμμα από την επόμενη μέρα κιόλας των εκλογών, το Εκτελεστικό Γραφείο, οι ομάδες μας, αναλύουμε, συζητούμε και λύνουμε όλα ακριβώς όσα έχουν παρουσιαστεί και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν το κόμμα έχει εκπονήσει οδικό χάρτη σχετικά με τις ενέργειες και τις αποφάσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών, η κ. Δημητρίου είπε ότι η πρώτη μάχη του κόμματος είναι να δικαιώσει τους πολίτες για την εμπιστοσύνη τους.

«Δηλαδή ο αριθμός του ποσοστού το οποίο εξασφάλισε με την εμπιστοσύνη των πολιτών ο Δημοκρατικός Συναγερμός κυρίως συνεπάγεται για μας ευθύνη, άρα εκεί επικεντρωνόμαστε τη δεδομένη στιγμή. Παράλληλα, δεν είναι μυστικό ότι θα κάνουμε το δικό μας οδικό χάρτη και για τις επόμενες εκλογικές μάχες και δη για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές», συνέχισε.

«Ένα είναι το μήνυμα και θα το επαναλάβω και σήμερα και θέλω να το κάνω έτσι απόλυτα κατανοητό. Δεν θα επιτρέψω προσωπικά είτε εγώ είτε οι συνεργάτες μου σε καμία περίπτωση να διχαστεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός ή να μην προχωρήσει ενωμένος και δυνατός στα επόμενα διακυβεύματα, τα οποία αφορούν την πατρίδα μας, τα οποία αφορούν, αν θέλετε, και την ίδια την ιστορική πορεία της παράταξής μας», υπογράμμισε.

Κληθείσα επίσης να σχολιάσει δήλωση του κ. Παμπορίδη ότι θα θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, είπε ότι ο ΔΗΣΥ έχει εισαγάγει καταστατική πρόνοια σύμφωνα με την οποία όποιος ενδιαφέρεται δικαιούται να υποβάλει το ενδιαφέρον το, «και είναι και θεμιτό να υπάρχει ενδιαφέρον και είναι και θεμιτό να γίνονται αυτές οι συζητήσεις πάντοτε με σεβασμό βεβαίως και γνωρίζοντας τις προκλήσεις του παρόντος και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν».

Ερωτηθείσα αν στη βάση των σχεδιασμών και της προεργασίας ενόψει επανέναρξης των εργασιών της Βουλής τον Σεπτέμβριο ο ΔΗΣΥ προτίθεται να καλέσει την κυβέρνηση σε συνάντηση για μια χαρτογράφηση των ζητημάτων, η κ. Δημητρίου είπε ότι ο κάθε πολιτικός χώρος δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αρμοδιότητα της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας να προτεραιοποιεί θέματα που τίθενται από τα πολιτικά κόμματα και τους πολίτες.

«Δεν αρνηθήκαμε ποτέ να συναντηθούμε με την εκτελεστική εξουσία αλλά δεν παύει η εκτελεστική εξουσία να έχει και την ευθύνη της έγκαιρης και ολιστικής, επαρκούς κατάθεσης νομοσχεδίων για αυτά τα οποία είτε ανακοινώνονται και αποσύρονται, είτε ανακοινώνονται και δεν γίνονται ή πρέπει να ανακοινωθούν», είπε.

Οπότε, πρόσθεσε, «αυτό είναι η πολιτική και αυτό είναι το οποίο κάνουμε, δηλαδή βγαίνουμε μπροστά με τις εισηγήσεις μας, την παρέμβασή μας εκεί που θα χρειαστεί».

«Είδατε στην πράξη τα τελευταία χρόνια πόσο υπεύθυνα συμπεριφέρθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός και έτσι υπεύθυνα θα συνεχίσει να προχωρά. Θα ανέμενα και σε εκείνα τα θέματα να είχαμε τοποθέτηση από πλευρά της κυβέρνησης, όχι μόνο στα σημεία τα οποία διαφωνούμε, και έχουμε κι εμείς δικαίωμα να έχουμε την άποψή μας», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, είπε ότι το κόμμα κατέθεσε μόλις τις πρώτες 20 ημέρες από τη σύσταση του νέου σώματος πέραν των 50 αυτεπάγγελτων θεμάτων και πέραν των 10 προτάσεων νόμου αναφορικά με τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και τις 31 προτεραιότητες πολιτικής.

Σχετικά με την πρόταση νόμου για το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, είπε ότι θέση του κόμματος παραμένει πως είναι μια πιο δίκαιη φορολογία στις οικογένειες και στους πολίτες, όπως επίσης και η αύξηση της άδειας μητρότητας στις 26 εβδομάδες από το πρώτο παιδί.

Σε ό,τι αφορά την μείωση της γραφειοκρατίας, συνέχισε, ο ΔΗΣΥ κατέθεσε δύο προτάσεις νόμου, με την πρώτη να απαγορεύει στους πολίτες να καταθέτουν δημόσια έγγραφα τα οποία εκδίδει το κράτος, το οποίο θα πρέπει να απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η δεύτερη πρόταση προβλέπει πως οι λειτουργοί του κράτους θα πρέπει να υποχρεωθούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπογραφή «ούτως ώστε η ψηφιοποίηση να μην είναι κατ' όνομα αλλά κατ' ουσία».

Για τον τομέα δικαιοσύνης, είπε ότι στις πρώτες συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομικών θα εξεταστούν οι καθυστερήσεις στην δικαιοσύνη, στα πλαίσια και της μεταρρύθμισης στον τομέα των δικαστηρίων, καθώς και η έκθεσης για το κράτος δικαίου που θα εκδοθεί αυτές τις μέρες, ένας πυλώνας της οποίας έχει να κάνει με την δικαιοσύνη.

Σχετικά με την στεγαστική κρίση, ο κ. Δημητρίου είπε ότι θα ασκηθεί πίεση ούτως ώστε στις πρώτες βδομάδες του Σεπτεμβρίου να συζητηθεί στην Επιτροπή Εσωτερικών τι έκανε η Κυβέρνηση και τι αποτέλεσμα είχαν τα σχέδια που κατέθεσε.

Για το κυκλοφοριακό, είπε ότι θα αξιολογηθεί η λειτουργία της εφαρμογής Weedrive στη Λεμεσό και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στη Λευκωσία και σε άλλες πόλεις. Για το υδατικό, ο ΔΗΣΥ ζήτησε, σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου να συζητηθεί άμεσα το ενδεχόμενο αξιοποίησης της τεχνητής βροχής ή και άλλων μεθόδων, καθώς και ο συνδυασμός της παραγωγής αφαλατωμένου νερού με την αξιοποίηση μεθόδων ενεργειακής εξοικονόμησης που έχουν να κάνουν είτε με φωτοβολταϊκά ή με άλλες λύσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ