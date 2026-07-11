Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα στην ιστοσελίδα του.

Ειδικότερα, όπως δημοσίευσε το protothema.gr, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) επέβαλε κυρώσεις στον Ιρανό οικονομικό διαμεσολαβητή Αλί Ανσαρί. Όπως αναφέρουν οι αμερικανικές Αρχές, ο Ανσαρί διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο περιουσιακών στοιχείων, το οποίο αποφέρει οφέλη στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, καθώς και σε άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του ιρανικού καθεστώτος.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σημειώνει ότι η απόφαση αυτή ελήφθη «μετά την επανέναρξη των ιρανικών επιθέσεων κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», αυξάνοντας περαιτέρω την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.

Today, following Iran’s resumption of attacks on international shipping in the Strait of Hormuz, Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned an Iranian financial facilitator who has effectively institutionalized large‑scale embezzlement within the Iranian… — Treasury Department (@USTreasury) July 10, 2026

Ταυτόχρονα, το OFAC γνωστοποίησε την έκδοση της Γενικής Άδειας Υ (Iran General License Y), η οποία προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις ή εγκρίσεις για συναλλαγές που συνδέονται με το ισχύον καθεστώς κυρώσεων κατά του Ιράν. Ωστόσο, στην αρχική ανακοίνωση δεν παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της άδειας.