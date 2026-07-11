Λεπτομερή επισκόπηση των φορολογικών πολιτικών σε όλα τα κράτη μέλη, περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φορολογία που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή. Η έκθεση αξιολογεί επίσης τις πρόσφατες τάσεις στα φορολογικά συστήματα της ΕΕ και προσδιορίζει τρόπους για την ενίσχυση της συμμόρφωσης. Μετατόπιση προς φόρους κεφαλαίου Η έκθεση δείχνει ότι την τελευταία δεκαετία το φορολογικό μείγμα έχει σταδιακά μετατοπιστεί από τους φόρους κατανάλωσης, προς τους φόρους κεφαλαίου , ενώ το μερίδιο των φόρων εργασίας έχει αυξηθεί μεταξύ των χωρών που επιδιώκουν δημοσιονομική εξυγίανση. Εξετάζοντας συγκεκριμένα είδη φόρων, ο φόρος εισοδήματος εταιρειών και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν αποκτήσει βαρύτητα στο φορολογικό μείγμα, ενώ οι περιβαλλοντικοί φόροι και οι φόροι ακίνητης περιουσίας έχουν υποχωρήσει. Επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν αναφέρει συνολικά 399 φορολογικές μεταρρυθμίσεις για το 2025. Η έκθεση δείχνει ότι ο συνολικός δείκτης φορολογίας προς το ΑΕΠ της ΕΕ αυξήθηκε σε 39,4% το 2024, σημειώνοντας ελαφρά αύξηση σε σχέση με τη χαμηλή πτώση του 2023, με 22 κράτη μέλη να καταγράφουν αύξη...
Ακτινογραφία των φορολογικών πολιτικών σε Κύπρο και ΕΕ- Καμπανάκι για εξάρτηση από εταιρικό φόρο
Λεπτομερή επισκόπηση των φορολογικών πολιτικών σε όλα τα κράτη μέλη, περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φορολογία που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή
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