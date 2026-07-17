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Τραμπ: Η Κίνα πραγματοποίησε τη «μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κατά τη διάρκεια ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς του για τις εκλογές του 2020, κατηγορώντας το Πεκίνο για μαζική υποκλοπή δεδομένων Αμερικανών ψηφοφόρων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ώρα υψηλής τηλεθέασης που όμως μεγάλα τηλεοπτικά επέλεξαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας, κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στη «μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία» κι ανακοίνωσε πως έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών τα οποία αποκαλύπτουν, κατ’ αυτόν, «σοκαριστικές ευαλωτότητες» του αμερικανικού εκλογικού συστήματος.

Ο ρεπουμπλικάνος υποστήριξε πως τα έγγραφα στα οποία αναφέρθηκε «δείχνουν ότι, για πολλά χρόνια, από τις (σ.σ. προεδρικές) εκλογές του 2020, η Κίνα διεξήγαγε αυτή που μοιάζει να ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία», υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο «απέκτησε παράνομα» όχι λιγότερους από «220 εκατομμύρια φακέλους αμερικανών ψηφοφόρων».

Ο Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται εδώ και χρόνια, χωρίς να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια πειστική απόδειξη, πως στις εκλογές του 2020 του «έκλεψαν» τη νίκη, ότι δεν επικράτησε ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν. Παρά τους ισχυρισμούς του για μαζικές παρατυπίες και νοθεία, ειδικοί, ανεξάρτητα ινστιτούτα και η αμερικανική δικαιοσύνη συμπέραναν πως δεν υπάρχει καμιά απόδειξη για νοθεία ή παρατυπίες που επηρέασαν το αποτέλεσμα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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