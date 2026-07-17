Συγκλονιστικά βίντεο από κατολίσθηση στην Κίνα: Άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί στα συντρίμμια κτηρίων (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στην Τσονγκτσίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας, όταν μεγάλη κατολίσθηση καταπλάκωσε κατοικίες την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων εκτιμάται ότι παραμένει εγκλωβισμένος, ενώ οκτώ άτομα έχουν διασωθεί, δύο από τα οποία τραυματίστηκαν σοβαρά.

Εναέρια πλάνα από την περιοχή καταγράφουν την έκταση της καταστροφής, με πυκνά σύννεφα σκόνης να υψώνονται πάνω από τα συντρίμμια μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε το πρωί στην Τσονγκτσίνγκ.

Today’s terrifying visuals as a massive landslide caused multiple buildings to collapse near the Wujiang Three Bridges in Pengshui, Chongqing, China.



Many people are trapped under the rubble as emergency crews conduct a major search and rescue operation. pic.twitter.com/gjhujNpFDA — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 17, 2026

Κοινοτικοί υπάλληλοι εντόπισαν πτώσεις βράχων στην υποπεριοχή Χάντζια, στην επαρχία Πενγκσούι, γύρω στις 8 το πρωί, τοπική ώρα, και προχώρησαν αμέσως σε προειδοποίηση.

Οι αρχές άρχισαν να απομακρύνουν περισσότερους από 60 κατοίκους από πενταώροφα και εξαώροφα κτίρια κοντά στην Τρίτη Γέφυρα του ποταμού Γουτζιάνγκ. Στα ισόγεια των κτιρίων λειτουργούσαν καταστήματα.

Dashcam footage shows the exact moment a massive landslide collapses multiple buildings in Pengshui, Chongqing, China. Rescue efforts are currently underway. pic.twitter.com/kQFVxLN025 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 17, 2026

Ωστόσο, η κατολίσθηση εκδηλώθηκε ενώ η εκκένωση βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα άνθρωποι να παγιδευτούν κάτω από τα συντρίμμια. Ο ακριβής αριθμός όσων έχουν θαφτεί δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οκτώ άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό άλλων εγκλωβισμένων. Δύο από τους διασωθέντες φέρουν σοβαρά τραύματα.

‼️On July 17, a mountain‑rock collapse struck Pengshui County, Chongqing, collapsing multiple residential buildings below.After early‑warning rockfall was spotted by community staff, over 60 residents were urgently evacuated.#Chongqing #Pengshui #Landslide #EmergencyRescue pic.twitter.com/ecLkPo4otw — iChongqing (@iChongqing_CIMC) July 17, 2026

Στο σημείο αναπτύχθηκε ομάδα διάσωσης με 100 άτομα και 50 εξειδικευμένα μηχανήματα και συστήματα για επιχειρήσεις εντοπισμού, έρευνας και απεγκλωβισμού.

Παράλληλα, οι αρμόδιοι πέρασαν από κατοικία σε κατοικία, καλώντας όσους διαμένουν σε επικίνδυνες περιοχές να απομακρυνθούν άμεσα. Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε προσωρινά καταλύματα, όπου τους παρασχέθηκαν τροφή και στέγη.

Πηγή: Reuters