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Συγκλονιστικά βίντεο από κατολίσθηση στην Κίνα: Άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί στα συντρίμμια κτηρίων (βίντεο)
| Κόσμος

Συγκλονιστικά βίντεο από κατολίσθηση στην Κίνα: Άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί στα συντρίμμια κτηρίων (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η πλαγιά κατέρρευσε μία ώρα μετά τις πρώτες πτώσεις βράχων – Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι διασώθηκαν και περισσότεροι από 1.100 κάτοικοι απομακρύνθηκαν

Συναγερμός σήμανε στην Τσονγκτσίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας, όταν μεγάλη κατολίσθηση καταπλάκωσε κατοικίες την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων εκτιμάται ότι παραμένει εγκλωβισμένος, ενώ οκτώ άτομα έχουν διασωθεί, δύο από τα οποία τραυματίστηκαν σοβαρά.

Εναέρια πλάνα από την περιοχή καταγράφουν την έκταση της καταστροφής, με πυκνά σύννεφα σκόνης να υψώνονται πάνω από τα συντρίμμια μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε το πρωί στην Τσονγκτσίνγκ.

Κοινοτικοί υπάλληλοι εντόπισαν πτώσεις βράχων στην υποπεριοχή Χάντζια, στην επαρχία Πενγκσούι, γύρω στις 8 το πρωί, τοπική ώρα, και προχώρησαν αμέσως σε προειδοποίηση.

Οι αρχές άρχισαν να απομακρύνουν περισσότερους από 60 κατοίκους από πενταώροφα και εξαώροφα κτίρια κοντά στην Τρίτη Γέφυρα του ποταμού Γουτζιάνγκ. Στα ισόγεια των κτιρίων λειτουργούσαν καταστήματα.

Ωστόσο, η κατολίσθηση εκδηλώθηκε ενώ η εκκένωση βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα άνθρωποι να παγιδευτούν κάτω από τα συντρίμμια. Ο ακριβής αριθμός όσων έχουν θαφτεί δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οκτώ άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό άλλων εγκλωβισμένων. Δύο από τους διασωθέντες φέρουν σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο αναπτύχθηκε ομάδα διάσωσης με 100 άτομα και 50 εξειδικευμένα μηχανήματα και συστήματα για επιχειρήσεις εντοπισμού, έρευνας και απεγκλωβισμού.

Παράλληλα, οι αρμόδιοι πέρασαν από κατοικία σε κατοικία, καλώντας όσους διαμένουν σε επικίνδυνες περιοχές να απομακρυνθούν άμεσα. Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε προσωρινά καταλύματα, όπου τους παρασχέθηκαν τροφή και στέγη.

Πηγή: Reuters

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