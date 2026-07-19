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Σακατέκας: Δέκα νεκροί ξυπνούν μνήμες από τον πόλεμο των καρτέλ στο Μεξικό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το Μεξικό, όπου η δράση συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών και ανθρώπων αποτελεί γάγγραινα, καταγράφει έναν από τους υψηλότερους δείκτες δολοφονιών στον κόσμο.

Οι μεξικανικές αρχές βρήκαν χθες Σάββατο δέκα πτώματα στην πολιτεία Σακατέκας, η οποία σαρωνόταν την περίοδο από το 2021 ως το 2022 από κύμα βίας εξαιτίας σύγκρουσης εγκληματικών οργανώσεων για τον έλεγχο οδών διακίνησης ναρκωτικών.

Τα πτώματα εντοπίστηκαν στους δήμους Μορέλος, Πάνουκο και Σαΐν Άλτο, ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ο Ροδρίγο Ρέγες, Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης της Σακατέκας, χωρίς να διευκρινίσει ποιο ήταν το κίνητρο των δολοφονιών και ποιοι θεωρείται πως είναι οι ύποπτοι γι' αυτές.

Ο κ. Ρέγες επισήμανε πως το γεγονός «απαιτεί άμεση και σθεναρή αντίδραση» κι ενίσχυση της παρουσίας της αστυνομίας.

Το Μεξικό, όπου η δράση συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών και ανθρώπων αποτελεί γάγγραινα, καταγράφει έναν από τους υψηλότερους δείκτες δολοφονιών στον κόσμο.

Αναλυτές σημειώνουν ότι συμμορίες, ιδίως το Καρτέλ Νέα Γενιά της Χαλίσκο και το Σιναλόα, συνεχίζουν να συγκρούνται κυρίως για τον έλεγχο εδαφών και προσοδοφόρων όσο και στρατηγικών οδών διακίνησης ουσιών.

ΚΥΠΕ 

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