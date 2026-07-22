Τον Τζιάνι Ινφαντίνο για επόμενο ΓΓ του ΟΗΕ θέλει ο Τραμπ

Από τη στιγμή που η εφημερίδα «New York Post» αποκάλυψε χθες κατ' αποκλειστικότητα την πρόθεση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, o Τζιάνι Ινφαντίνο να είναι ο επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αντικαθιστώντας τον Πορτογάλο πολιτικό και διπλωμάτη Αντόνιο Γκουτέρες, ξεκίνησε ένα ντόμινο δημοσιευμάτων σε όλο τον κόσμο και στήθηκαν πολλά τραπέζια συζητήσεων.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο ήρθε κοντά με τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τον Πρόεδρο της FIFA να κάνει τα πάντα για να γοητεύσει τον Τραμπ, δίνοντάς του μάλιστα το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA τον Δεκέμβριο.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Ινφαντίνο «χαίρει σεβασμού από όλους σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίζει ότι έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να φέρνει τους ανθρώπους κοντά», δήλωσε μια πηγή κοντά στον Πρόεδρο στην εφημερίδα «New York Post».

Ο επόμενος Γενικός Γραμματέας θα εκλεγεί φέτος για να αντικαταστήσει τον Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος θα αποχωρήσει στα τέλη Δεκεμβρίου.

Για να εξασφαλίσει τη θέση, ο Ινφαντίνο θα πρέπει να κερδίσει την έγκριση του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας - όπου τα πέντε μόνιμα μέλη έχουν δικαίωμα βέτο - ακολουθούμενη από την επιβεβαίωση από τη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, «δεν είναι σαφές εάν ο Ινφαντίνο θέλει τη θέση και σε ποιο βαθμό ο Τραμπ έχει συζητήσει το θέμα μαζί του», αλλά λίγη σημασία θα έχει.

Οι πιο γνωστοί υποψήφιοι περιλαμβάνουν την πρώην σοσιαλίστρια Πρόεδρο της Χιλής, Μισέλ Μπατσελέτ, η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση από τις ΗΠΑ, και τον Αργεντινό Ραφαέλ Γκρόσι, νυν γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ανησυχίες από το Ηνωμένο Βασίλειο για τα αμφισβητούμενα Νησιά Φώκλαντ.

Η ιδέα του Τραμπ θα ανέτρεπε την αναμενόμενη επιλογή ενός υποψηφίου από τη Λατινική Αμερική ή την Καραϊβική, μια περιοχή που εκπροσωπήθηκε τελευταία φορά από τον Γενικό Γραμματέα Χαβιέ Πέρες ντε Κουέγιαρ του Περού μεταξύ 1982 και 1991.

Ο Πάολο Τζαμπόλι, ο Ιταλοαμερικανός επιχειρηματίας και διπλωμάτης που υπηρετεί ως ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τις παγκόσμιες συνεργασίες, δήλωσε στην εφημερίδα ότι «μόνο ο Πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να έχει μια τόσο ιδιοφυή ιδέα».

Ο Τζαμπόλι είπε ότι ο Ινφαντίνο «θα έκανε εξαιρετική δουλειά» και «είναι αρεστός σε όλους» - περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που ενδεχομένως φέρνει νέα ενέργεια στην τεράστια γραφειοκρατία και χρησιμοποιεί τον αθλητισμό για να χτίσει νέες γέφυρες και να εμπνεύσει τους νέους και φτωχούς πληθυσμούς του κόσμου.

«Υπάρχει κάποια ομοιότητα» μεταξύ των ρόλων του Προέδρου της FIFA και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε ο Τζαμπολί, προσωπικός φίλος του Ινφαντίνο και πρώην πρέσβης στον ΟΗΕ για το μικρό νησιωτικό έθνος του Άγιου Δομίνικου.

«Στα Ηνωμένα Έθνη, πρέπει να έχεις να κάνεις με 193 κράτη μέλη. Στη FIFA, υπάρχουν πάνω από 200 μέλη και το σπουδαίο ιστορικό του Τζιάνι δείχνει ότι ξέρει πώς να τα διαχειρίζεται».

Ο Τζαμπόλι πέρασε χρόνο με τον Ινφαντίνο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της περασμένης Κυριακής στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά είπε ότι δεν συζήτησαν την ιδέα και εξεπλάγη όταν το έμαθε από την εφημερίδα.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πέρυσι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μειώσει τις συνεισφορές των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και έχει αποσυρθεί από πολλούς από τους υποοργανισμούς του, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της UNESCO και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αναφέρει η εφημερίδα.

Σε κάθε περίπτωση, η αποδοχή από τον Ινφαντίνο και η εκλογή του θα συνοδεύεται από μια απότομη μείωση μισθού για τον Πρόεδρο της FIFA, ο οποίος κερδίζει περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια ετησίως στη FIFA. Η πρόσφατα αναφερθείσα αμοιβή του Γενικού Γραμματέα ανήλθε σε περίπου 418.000 δολάρια.

Επίσης ο Τζιάνι Ινφαντίνο δήλωσε την υποψηφιότητά του για επανεκλογή ως Πρόεδρος της FIFA. Αυτή η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο Μάρτιο.

Παρόλο που έχει συγκεντρώσει υποστήριξη για επανεκλογή από σχεδόν όλες τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, τελευταία αντιμετωπίζει αντιδράσεις για την παρέμβαση του Τραμπ εκ μέρους της ομάδας των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο για την ανατροπή της τιμωρίας ενός αγώνα του Φόλαριν Μπάλογκαν πριν από τον αγώνα με το Βέλγιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ