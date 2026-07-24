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ΗΠΑ: Έρευνα κατά πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας για διαρροή πληροφοριών σχετικά με τον Βανς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η υπόθεση αφορά πληροφορίες που οδήγησαν στην αποκάλυψη ότι ο Βανς είχε ζητήσει τη χρήση στρατιωτικού ελικοπτέρου προκειμένου να μεταβεί μαζί με τον γιο του σε γήπεδο γκολφ.

Έρευνα ξεκίνησε σε βάρος πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την προστασία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, για φερόμενη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών.

Η υπόθεση αφορά πληροφορίες που οδήγησαν στην αποκάλυψη ότι ο Βανς είχε ζητήσει τη χρήση στρατιωτικού ελικοπτέρου προκειμένου να μεταβεί μαζί με τον γιο του σε γήπεδο γκολφ.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τις αναφορές του αμερικανικού δικτύου MS NOW ότι πράκτορες που είχαν αναλάβει την προστασία του Βανς ήταν «αγανακτισμένοι» με αιτήματα του αντιπροέδρου των ΗΠΑ για ιδιωτικές μετακινήσεις του ίδιου και της οικογενείας του.

Σύμφωνα με το MS NOW, ο Βανς είχε ζητήσει να χρησιμοποιήσει το Marine Two, το ελικόπτερο που έχει ανατεθεί στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, προκειμένου να πάει με τον γιο του σε γήπεδο γκολφ κοντά στην Ουάσινγκτον. Η πτήση τελικά ακυρώθηκε λόγω καταιγίδας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου, αλλά το αίτημα φέρεται να ήταν ένα από τα πολλά «της τελευταίας στιγμής» που υπέβαλαν ο Βανς και η οικογένειά του.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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