Στα χαρακώματα η ΕΔΕΚ: Καταγγελίες Νικολαΐδη για «μεθοδευμένη παραποίηση» πρακτικών και πίεση στον Αναστασίου

Νέα παρέμβαση, η οποία ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους στην εσωκομματική αντιπαράθεση της ΕΔΕΚ, πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, ο Νίκος Νικολαΐδης, ενόψει της επικείμενης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Νικολαΐδης, εκ μέρους της Επιτροπής Μητρώου και Συνεδρίων, καλεί τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να μην επικυρώσουν εισηγήσεις οι οποίες, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε «εκτροχιασμό της θεσμικής λειτουργίας του κόμματος».

Η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής συγκαλείται προκειμένου να εξετάσει και να επικυρώσει τις αποφάσεις που έλαβε το Πολιτικό Γραφείο στις 22 Ιουλίου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η διεξαγωγή εσωκομματικών εκλογών στις 5 Σεπτεμβρίου για την ανάδειξη μεταβατικού προέδρου, ο οποίος θα παραμείνει στην ηγεσία μέχρι το Εκλογικό Συνέδριο του Δεκεμβρίου. Η υποβολή υποψηφιοτήτων καθορίστηκε για τις 4 και 5 Αυγούστου, ενώ το Καταστατικό Συνέδριο προγραμματίστηκε για τις 11 Οκτωβρίου και το Εκλογικό για τις 13 Δεκεμβρίου.

«Να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Συνεδρίου»

Ο Νίκος Νικολαΐδης καλεί την Κεντρική Επιτροπή να διασφαλίσει την εφαρμογή των αποφάσεων του πρόσφατου Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό περιεχόμενό τους αποδεικνύεται και μέσα από οπτικοακουστικό υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, το Έκτακτο Συνέδριο αποφάσισε:

– Την άρση όλων των διαγραφών μελών που πραγματοποιήθηκαν από το 2015 και μετά και την εξυγίανση του Μητρώου Μελών, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή δημοκρατικών συνεδρίων.

– Τη διεξαγωγή Καταστατικού Συνεδρίου τον Οκτώβριο και Εκλογικού Συνεδρίου τον Δεκέμβριο.

– Τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου.

– Την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος.

– Την ανάθεση σε πενταμελή επιτροπή, υπό τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, της ευθύνης για την εξυγίανση του Μητρώου Μελών και τον προγραμματισμό των δύο συνεδρίων.

Βαριές καταγγελίες για τα πρακτικά

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Νικολαΐδης προχωρεί σε ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες αναφορικά με τα πρακτικά του Έκτακτου Συνεδρίου. Υποστηρίζει ότι τα πρακτικά αποτελούν «προϊόν μεθοδευμένης παραποίησης», ενώ συνδέει την υπογραφή τους από τον τέως πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου, καθώς και τη μεταγενέστερη παραίτησή του, με την άσκηση «εκβιαστικής πίεσης».

Κατά τον κ. Νικολαΐδη, η πίεση ασκήθηκε από πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν, όπως αναφέρει, να διατηρήσουν το κόμμα στην «καταστροφική εσωστρέφεια» που το οδήγησε στη σημερινή κατάσταση.

Στο επίκεντρο τα Μητρώα Μελών

Κεντρικό ζήτημα της παρέμβασής του αποτελεί η εκλογική διαδικασία της 5ης Σεπτεμβρίου και, ειδικότερα, το Μητρώο Μελών στη βάση του οποίου θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, η Επιτροπή Μητρώου και Συνεδρίων ζητά όπως όλα τα Μητρώα Μελών από το 2015 και μετά παραδοθούν άμεσα στην ίδια, ώστε να προχωρήσει στην ενοποίηση και την εξυγίανσή τους. Όπως υποστηρίζει, η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας πριν από τις εσωκομματικές εκλογές είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της δημοκρατικότητας και της νομιμότητας της εκλογικής αναμέτρησης.

«Συνεχίζουμε βάσει της εντολής μας»

Ο κ. Νικολαΐδης δηλώνει ότι η Επιτροπή συνεχίζει να εργάζεται στη βάση των όρων εντολής που υποστηρίζει ότι της ανατέθηκε κατά το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει πρωταρχική υποχρέωση των συλλογικών οργάνων της ΕΔΕΚ να εφαρμόσουν τις αποφάσεις του Συνεδρίου, ώστε να διασφαλιστούν η θεσμική τάξη, η δημοκρατική λειτουργία και η νομιμότητα των επόμενων εσωκομματικών διαδικασιών.