Το Ιράν συνομιλεί για τα Στενά του Ορμούζ με Ομάν και Σαουδική Αραβία

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του από το Ομάν Μπαντρ αλ-Μπουσαΐντι και τη Σαουδική Αραβία Φαιζάλ μπιν Φαρχάν αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, που βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, όπως μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Επέμειναν στην ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία και να προχωρήσουν οι διπλωματικές προσπάθειες για να εδραιωθεί η σταθερότητα στην περιοχή και να αρθεί η ανασφάλεια που επιβλήθηκε στα Στενά του Ορμούζ εξαιτίας των επιθετικών ενεργειών των ΗΠΑ», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα σημεία έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, με τις διαφωνίες για τη διαχείριση της θαλάσσιας οδού να έχουν αποδυναμώσει σημαντικά το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου.

Το Ομάν παρουσίασε στο Ιράν πρόταση για κοινό περιφερειακό μηχανισμό για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ με εθελοντική καταβολή τελών, δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή από την περιοχή του Κόλπου.

Με βάση την πρόταση του Ομάν, που έχει τη στήριξη χωρών της περιοχής, το Ιράν δεν θα ασκεί τον αποκλειστικό έλεγχο στον ζωτικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο, πρόσθεσε η πηγή.

Η πρόταση βασίζεται στα Στενά της Μαλάκκα, όπου αυτοί που χρησιμοποιούν τα Στενά συνεισφέρουν σε εθελοντική βάση για τη χρηματοδότηση της ναυσιπλοΐας, την προστασία του περιβάλλοντος και τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ