«Αρκετά θετική» η περασμένη νύχτα στη μάχη με τις πυρκαγιές στην Ισπανία

Οι Ισπανοί πυροσβέστες προχώρησαν "αρκετά" κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στη μάχη κατά των πυρκαγιών που μαίνονται δυτικά της Μαδρίτης, οι οποίες έχουν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

"Η νύχτα ήταν αρκετά θετική, χάρη στις κολοσσιαίες προσπάθειες όλων των υπηρεσιών διάσωσης", δήλωσε σε συνέντευξη στην ισπανική δημόσια τηλεόραση.

"Ζούμε κρίσιμες ώρες", πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση είχε κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης την περασμένη εβδομάδα, μηχανισμός που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να σβήσει τις φωτιές που δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία της χώρας.

Οι πυρκαγιές έχουν ήδη μετατρέψει σε στάχτη περίπου 770.000 στρέμματα, διευκρίνισε ο Υπουργός, επτά φορές την έκταση του Παρισιού και 63.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

Το πιο κρίσιμο μέτωπο, βόρεια της τεχνητής λίμνης Σαν Χουάν 70 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, ανησυχούσε χθες, Δευτέρα, τις αρχές, όμως οι προσπάθειες των πυροσβεστών στη διάρκεια της νύχτας "ήταν εξαιρετικά θετικές", δήλωσε σήμερα το πρωί ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

"Μπορούμε να είμαστε λίγο πιο σίγουροι σήμερα, κυρίως δεδομένων των μετεωρολογικών συνθηκών που θα αντιμετωπίσουμε τις επόμενες ώρες", πρόσθεσε.

"Η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά", δήλωσε η Πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, προσθέτοντας ότι μπορούμε "να είμαστε πιο αισιόδοξοι σήμερα και να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε την επιστροφή με κάθε ασφάλεια των κατοίκων σε πολλές κοινότητες".

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, από τις αρχές του έτους, οι πυρκαγιές έχουν ήδη μετατρέψει σε στάχτες 1.750.000 στρέμματα στην Ισπανία, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η Ισπανία ετοιμάζεται για ένα νέο κύμα καύσωνα που θα αρχίσει από την Τετάρτη και θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε χθες η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, προειδοποιώντας για "εξαιρετικά μεγάλο" κίνδυνο πυρκαγιών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ