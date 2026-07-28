Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κόσμος

«Αρκετά θετική» η περασμένη νύχτα στη μάχη με τις πυρκαγιές στην Ισπανία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, από τις αρχές του έτους, οι πυρκαγιές έχουν ήδη μετατρέψει σε στάχτες 1.750.000 στρέμματα στην Ισπανία, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Οι Ισπανοί πυροσβέστες προχώρησαν "αρκετά" κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στη μάχη κατά των πυρκαγιών που μαίνονται δυτικά της Μαδρίτης, οι οποίες έχουν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

"Η νύχτα ήταν αρκετά θετική, χάρη στις κολοσσιαίες προσπάθειες όλων των υπηρεσιών διάσωσης", δήλωσε σε συνέντευξη στην ισπανική δημόσια τηλεόραση.

"Ζούμε κρίσιμες ώρες", πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση είχε κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης την περασμένη εβδομάδα, μηχανισμός που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να σβήσει τις φωτιές που δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία της χώρας.

Οι πυρκαγιές έχουν ήδη μετατρέψει σε στάχτη περίπου 770.000 στρέμματα, διευκρίνισε ο Υπουργός, επτά φορές την έκταση του Παρισιού και 63.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

Το πιο κρίσιμο μέτωπο, βόρεια της τεχνητής λίμνης Σαν Χουάν 70 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, ανησυχούσε χθες, Δευτέρα, τις αρχές, όμως οι προσπάθειες των πυροσβεστών στη διάρκεια της νύχτας "ήταν εξαιρετικά θετικές", δήλωσε σήμερα το πρωί ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

"Μπορούμε να είμαστε λίγο πιο σίγουροι σήμερα, κυρίως δεδομένων των μετεωρολογικών συνθηκών που θα αντιμετωπίσουμε τις επόμενες ώρες", πρόσθεσε.

"Η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά", δήλωσε η Πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, προσθέτοντας ότι μπορούμε "να είμαστε πιο αισιόδοξοι σήμερα και να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε την επιστροφή με κάθε ασφάλεια των κατοίκων σε πολλές κοινότητες".

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, από τις αρχές του έτους, οι πυρκαγιές έχουν ήδη μετατρέψει σε στάχτες 1.750.000 στρέμματα στην Ισπανία, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η Ισπανία ετοιμάζεται για ένα νέο κύμα καύσωνα που θα αρχίσει από την Τετάρτη και θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε χθες η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, προειδοποιώντας για "εξαιρετικά μεγάλο" κίνδυνο πυρκαγιών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα