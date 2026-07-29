Το Ορμούζ ξανά στο επίκεντρο: Ιρανικά πλήγματα σε τάνκερ - Η Σαουδική Αραβία χτυπά το Ιράκ

Νέο κύμα κλιμάκωσης καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά από μερικές ημέρες σχετικής ηρεμίας, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν κοινά αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ. Οι εξελίξεις προκάλεσαν άμεση αντίδραση στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν τρία τάνκερ στο Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα που επιχείρησαν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ, παρά τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, το ναυτικό των Φρουρών υποστήριξε ότι τα τρία δεξαμενόπλοια «παραβίασαν τις εντολές» των ιρανικών αρχών, αγνόησαν τις προειδοποιήσεις και συνέχισαν την πορεία τους, με αποτέλεσμα να δεχθούν πλήγματα και να ακινητοποιηθούν.

Η εξέλιξη αυξάνει περαιτέρω την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Είχε προηγηθεί ιρανική πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών βάσεων

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι Φρουροί της Επανάστασης επιχείρησαν «αιφνιδιαστική επίθεση» κατά αμερικανικών δυνάμεων, ωστόσο όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς και δεν αναφέρθηκαν πλήγματα στους στόχους τους.

Η επίθεση σηματοδότησε την πρώτη άμεση αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών έπειτα από μερικά εικοσιτετράωρα σχετικής αποκλιμάκωσης.

Κοινά αμερικανοσαουδαραβικά πλήγματα στο Ιράκ

Ως απάντηση στη συνεχιζόμενη ένταση, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν τη νύχτα κοινές αεροπορικές επιδρομές στο ανατολικό Ιράκ.

Η CENTCOM ανέφερε ότι αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά έπληξαν εγκαταστάσεις εφοδιασμού και αποθήκες όπλων ένοπλων οργανώσεων που θεωρούνται προσκείμενες στο Ιράν. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον προειδοποίησε την Τεχεράνη και τις συμμαχικές της παραστρατιωτικές οργανώσεις να σταματήσουν τις επιθέσεις τους εάν επιθυμούν να αποφύγουν νέα αμερικανικά αντίποινα.

Από την πλευρά του, το Ριάντ επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στις επιχειρήσεις, συνδέοντας τα πλήγματα με επιθέσεις drones εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε επίσης ότι αναχαίτισε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της από το Ιράκ.

Άλμα στις τιμές του πετρελαίου

Η νέα κλιμάκωση είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Κατά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 3%, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές αργού από τον Περσικό Κόλπο.

Το αμερικανικό αργό WTI ενισχυόταν κατά 3,67% στα 82,17 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent της Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 3,39%, φθάνοντας τα 86,94 δολάρια.

Εύθραυστη η διπλωματική προσπάθεια

Η νέα αναζωπύρωση των συγκρούσεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον είχε αναστείλει τις επιθέσεις στην ιρανική επικράτεια, υποστηρίζοντας ότι επιθυμεί να δώσει χώρο στη διπλωματία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει μόλις προ δύο ημερών ότι οι συνομιλίες με το Ιράν έχουν «καλές πιθανότητες» επιτυχίας, ενώ χθες υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια συνάντηση που οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν θετική.

Ωστόσο, τα γεγονότα των τελευταίων ωρών δείχνουν ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, με το μέτωπο να επεκτείνεται πλέον από τον Περσικό Κόλπο και το Ιράκ έως τη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ