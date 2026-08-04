Συνελήφθη και 34χρονη για την υπόθεση εντοπισμού 359 γραμμαρίων κοκαΐνης στη Λάρνακα

Στη σύλληψη 34χρονης προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής ναρκωτικών που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάρτιο στη Λάρνακα, όταν μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν και κατέσχεσαν μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 34χρονη συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, καθώς κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εις βάρος της.

Η υπόθεση αφορά τον εντοπισμό, στις 25 Μαρτίου 2026, ποσότητας κοκαΐνης μεικτού βάρους 359 γραμμαρίων, δύο γραμμαρίων ρητίνης κάνναβης, δύο ζυγαριών ακριβείας, χρηματικού ποσού ύψους 1.115 ευρώ και δύο κινητών τηλεφώνων.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί τότε 34χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν τα πιο πάνω τεκμήρια. Ο άνδρας είχε ανακοπεί για έλεγχο από μέλη της ΥΚΑΝ σε δρόμο της Λάρνακας γύρω στις 11:40 το βράδυ της 25ης Μαρτίου και στη συνέχεια συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Ο 34χρονος παρουσιάστηκε αργότερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα οκταήμερης κράτησης.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας αστυνομικής επιχείρησης είχε συλληφθεί και 31χρονος, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για υπόθεση κλοπής και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς που διαπράχθηκε στη Λευκωσία.

Την υπόθεση συνεχίζει να διερευνά η ΥΚΑΝ Λάρνακας.