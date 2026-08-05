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Ο Ζελένσκι ζητά επειγόντως περισσότερα αντιαεροπορικά συστήματα μετά τις ρωσικές επιθέσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους να επιταχύνουν την παράδοση συστημάτων αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει τις απώλειες από τις ρωσικές επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε 17 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Ουκρανός ηγέτης, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε την Τετάρτη τους συμμάχους να στείλουν περισσότερα αντιαεροπορικά αμυντικά συστήματα κατά των βαλλιστικών πυραύλων, μετά από ρωσικές επιθέσεις που σκότωσαν 17 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

"Οι βαλλιστικοί αναχαιτιστές θα μπορούσαν να έχουν σώσει τις ζωές αυτών που σκοτώθηκαν σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό οι εταίροι να συνειδητοποιήσουν ότι οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις τους ή η αποτυχία να παρέχουν αντιαεροπορικά μέτρα κατά των βαλλιστικών πυραύλων οδηγούν σε τέτοιες τρομερές απώλειες και καταστροφή," δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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