Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Γερμανία: Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Λειψίας μετά από περιστατικά με drone και αεροσκάφος cargo
| Οικονομία

10.504 άτομα ψάχνουν δουλειά- Ποιοι οι κλάδοι που ξεχωρίζουν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αύξηση σε ετήσια βάση αλλά μείωση σε τριμηνιαία βάση, παρουσίασε τον Ιούλιο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Αύξηση σε ετήσια βάση αλλά μείωση σε τριμηνιαία βάση, παρουσίασε τον Ιούλιο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουλίου 2026 ανήλθε σε 11.728 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο 2026 μειώθηκε στα 10.504 άτομα, σε σύγκριση με 10.564 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025 καταγράφηκε αύξηση κατά 640 άτομα ή 5,8%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, της δημόσιας διοίκησης και της εκπαίδευσης.

Τον Ιούλιο του 2026, με βάση τα πραγματικά στοιχεία, ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων καταγράφεται στον τομέα της «Δημόσιας Διοίκησης και Άμυνας, Υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης» (3.193), στην εκπαίδευση (1.731) και «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών» (1.355).

Οι άνεργοι στον τομέα των ξενοδοχείων και εστιατορίων μειώθηκαν στους 889 από 934 τον Ιούνιο. Συνολικά 847 άνεργοι είναι στις «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες».

Tags

ΕΡΓΑΣΙΑανεργίαΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα