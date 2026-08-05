10.504 άτομα ψάχνουν δουλειά- Ποιοι οι κλάδοι που ξεχωρίζουν

Αύξηση σε ετήσια βάση αλλά μείωση σε τριμηνιαία βάση, παρουσίασε τον Ιούλιο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουλίου 2026 ανήλθε σε 11.728 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο 2026 μειώθηκε στα 10.504 άτομα, σε σύγκριση με 10.564 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025 καταγράφηκε αύξηση κατά 640 άτομα ή 5,8%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, της δημόσιας διοίκησης και της εκπαίδευσης.

Τον Ιούλιο του 2026, με βάση τα πραγματικά στοιχεία, ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων καταγράφεται στον τομέα της «Δημόσιας Διοίκησης και Άμυνας, Υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης» (3.193), στην εκπαίδευση (1.731) και «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών» (1.355).

Οι άνεργοι στον τομέα των ξενοδοχείων και εστιατορίων μειώθηκαν στους 889 από 934 τον Ιούνιο. Συνολικά 847 άνεργοι είναι στις «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες».