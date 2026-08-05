Συναγερμός στην Πάφο: Ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στη Μαραθούντα – Στη μάχη τέσσερα πτητικά μέσα (βίντεο)

Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση εκδηλώθηκε κοντά στην κοινότητα Μαραθούντας, στην επαρχία Πάφου, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στο σημείο ανταποκρίθηκαν τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται από το Τμήμα Δασών και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκαν επίσης τέσσερα πτητικά μέσα. Τα δύο βρίσκονταν ήδη σε περιπολία, ενώ τα υπόλοιπα δύο απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο Πάφου.

Νεότερη ενημέρωση αναμένεται ανάλογα με την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

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