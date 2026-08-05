Κυψέλη: «Τη βρήκα νεκρή και την έβαλα σε βαλίτσα» – Ο ισχυρισμός για τον μυστηριώδη ηλικιωμένο

Κυψέλη: Αρνείται τη δολοφονία της 38χρονης ο 26χρονος – Ο ισχυρισμός για τον «μυστηριώδη ηλικιωμένο»

Την εμπλοκή του στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, αρνείται ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη για την υπόθεση. Υποστηρίζει ότι τη βρήκε νεκρή στο διαμέρισμα όπου διέμενε και ότι, υπό το κράτος πανικού, μετέφερε τη σορό και επιχείρησε να αποκρύψει τον θάνατό της.

Ο 26χρονος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθεί, και ζήτησε προθεσμία για αύριο, Πέμπτη 6 Αυγούστου.

Οι ισχυρισμοί που αναμένεται να προβάλει κατά την απολογία του εκτιμάται ότι θα είναι αντίστοιχοι με όσους διατύπωσε ενώπιον των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην κατάθεση που έδωσε το περασμένο Σάββατο, 1η Αυγούστου, υποστήριξε ότι δεν σκότωσε την 38χρονη, αλλά τη βρήκε νεκρή στο σπίτι όπου διέμενε προσωρινά. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι τοποθέτησε τη σορό σε βαλίτσα, πήρε το κινητό και τις τραπεζικές κάρτες της και έστειλε μηνύματα στους οικείους της.

«Δεν έκανα ποτέ κακό σε κανέναν. Θέλω να με καταλάβετε και να με πιστέψετε. Ήμουν απλώς σε πανικό», ανέφερε στην αρχή της κατάθεσής του.

Αναφέρθηκε στην οικογένεια και στη φιλανθρωπική του δράση

Ο κατηγορούμενος μίλησε στους αστυνομικούς για τη σύζυγό του, το ανήλικο παιδί τους και τη θρησκευτική και φιλανθρωπική τους δραστηριότητα.

«Από την αγάπη για την οικογένειά μου πήρα τη δύναμη να σας πω την αλήθεια. Εγώ και η γυναίκα μου είμαστε Ευαγγελικοί Χριστιανοί και παράλληλα κάνουμε εθελοντισμό και φιλανθρωπικές δράσεις», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το διαμέρισμα στο οποίο διέμενε προσωρινά η 38χρονη, την οποία αποκαλεί Λίσα, χρησιμοποιούνταν από φιλανθρωπική οργάνωση για τη φιλοξενία ανθρώπων που βρίσκονταν σε ανάγκη.

«Τη βρήκα πεσμένη στο μπάνιο»

Περιγράφοντας όσα, κατά τον ισχυρισμό του, συνέβησαν το βράδυ της 15ης Ιουλίου, ανέφερε ότι αποχώρησε νωρίτερα από παρέα φίλων για να επισκεφθεί το διαμέρισμα όπου έμενε η 38χρονη.

«Όταν άναψα τα φώτα και κατευθύνθηκα προς το μπάνιο, παρατήρησα ότι η Λίσα ήταν πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου και έβγαζε κάτι σαν νερό από το στόμα της. Της μίλησα δυο τρεις φορές αλλά αυτή δεν απαντούσε. Πάγωσα. Μου κόπηκαν τα πόδια», κατέθεσε.

Ισχυρίστηκε ότι εγκατέλειψε έντρομος το διαμέρισμα, χωρίς να ειδοποιήσει τις Αρχές.

Ο ισχυρισμός για τον ηλικιωμένο σε στάση λεωφορείου

Κεντρικό σημείο της κατάθεσής του αποτελεί η αναφορά σε έναν άγνωστο ηλικιωμένο άνδρα, τον οποίο φέρεται να συνάντησε σε στάση λεωφορείου μετά την αποχώρησή του από το διαμέρισμα.

Σύμφωνα με τον 26χρονο, ζήτησε τη συμβουλή του και εκείνος τον παρότρυνε να απομακρύνει τη σορό, ώστε να μην εμπλακεί στην υπόθεση.

«Μέσα στον πανικό μου έφυγα αμέσως από το σπίτι και σταμάτησα έναν γέρο που βρήκα μπροστά μου σε μια στάση λεωφορείου και τον ρώτησα τι κάνω αν έχω ένα άτομο νεκρό μέσα στο σπίτι μου. Αυτός μου είπε ότι δούλευε με νοσοκομεία και ξέρει από αυτά και αυτό που πρέπει να κάνω είναι να το απομακρύνω από το σπίτι μου αλλιώς θα μπλέξω. Έκατσα και σκέφτηκα αυτά που μου είπε για κάποιες ώρες», ανέφερε.

Παραδέχεται ότι τοποθέτησε τη σορό στη βαλίτσα

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι επέστρεψε την επόμενη ημέρα στο διαμέρισμα και τοποθέτησε τη σορό της 38χρονης σε μαύρη βαλίτσα.

«Έτσι την επόμενη μέρα εκεί προς το βράδυ, μέσα στον πανικό μου και φοβούμενος μην μπλέξω γιατί έχω και ένα μικρό παιδί, τον άκουσα (τον ηλικιωμένο) και γύρισα πίσω στο σπίτι. Η Λίσα ήταν εκεί. Ήλπιζα ότι θα ήταν ζωντανή και δεν θα την έβρισκα πάλι στην ίδια κατάσταση. Έτσι αποφάσισα να κάνω αυτό που μου είπε ο γέρος. Πήρα μια μαύρη βαλίτσα που βρήκα μέσα στο σπίτι και έβαλα μέσα την Λίσα. Πήρα την βαλίτσα και την έβαλα στο πορτ μπαγκάζ του κόκκινου Peugeot, που προηγουμένως είχα παρκάρει έξω από το σπίτι που σας λέω. Αυτό το αυτοκίνητο είναι της γυναίκας μου. Ξεκίνησα λοιπόν με το Peugeot, έφτασα κοντά στο σπίτι μου και το πάρκαρα.

»Κατέβηκα από το αυτοκίνητο, έβγαλα την βαλίτσα από το πορτ μπαγκαζ και πήγα με τα πόδια σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται απέναντι από τον Πανελλήνιο. Εκεί βρήκα τον γέρο που σας είπα που μου έδωσε τις συμβουλές. Αυτός μου είπε να του αφήσω την βαλίτσα και θα το αναλάβει αυτός. Βέβαια αυτός μου ζήτησε χρήματα ως αντάλλαγμα. Του εξήγησα ότι εκείνη την στιγμή δεν έχω και ότι θα έβρισκα και θα του έδινα».

«Την έβαλα μέσα στον πανικό μου σε μια βαλίτσα, την έδωσα σε έναν γέρο», είναι ο βασικός ισχυρισμός που προβάλλει για τις ενέργειές του μετά τον θάνατο της γυναίκας.

Τα μηνύματα στους συγγενείς και οι αναλήψεις χρημάτων

Ο 26χρονος παραδέχθηκε επίσης ότι πήρε τις τραπεζικές κάρτες και το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης. Υποστήριξε ότι έστειλε μηνύματα σε κοντινά της πρόσωπα, ώστε να πιστέψουν ότι ήταν καλά, και ότι πραγματοποίησε αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς της.

Κατά τον ισχυρισμό του, τα χρήματα δόθηκαν στον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος τον εκβίαζε ότι θα ενημέρωνε την Αστυνομία.

«Σκέφτηκα ότι χρήματα θα βρω από τις κάρτες της Λίσα. Αφού άφησα την βαλίτσα στον γέρο δεν ξανασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Ταράχτηκα πολύ με όλο αυτό που έγινε. Την επόμενη μέρα είπα στην γυναίκα μου ότι είχα ανάγκη να ξεφύγω, χωρίς όμως να της πω κάτι σχετικό με τη Λίσα και της πρότεινα να πάμε στην Αράχοβα εκδρομή. (...) Εκεί καθίσαμε ένα βράδυ και επιστρέψαμε την επόμενη μέρα στην Αθήνα.

»Κάτι άλλο που ξέχασα να σας πω είναι ότι πέραν από τις κάρτες της Λίσα πήρα και το κινητό της. Από αυτό έστειλα κάποια μηνύματα σε κοντινούς της ανθρώπους για να καθησυχαστούν ότι είναι καλά. Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Δεν σκεφτόμουν καθαρά. Όσα λεφτά έβγαλα από τις κάρτες της Λίσα τα έδωσα στον γέρο γιατί με εκβίαζε ότι θα τα πει όλα στην αστυνομία. Αυτόν τον γέρο απ’ όσο ξέρω τον λένε Νίκο και συχνάζει εκεί που άφησα την βαλίτσα. (...) Το κινητό και τις κάρτες της Λίσα τις πέταξα σε έναν κάδο», κατέληξε.

Από την πλευρά τους, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο ηλικιωμένος άνδρας τον οποίο επικαλείται ο κατηγορούμενος δεν υπάρχει και ότι η σχετική αναφορά αποτελεί προσπάθεια μετακύλισης των ευθυνών.

Με πληροφορίες από protothema.gr