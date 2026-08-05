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Νομοσχέδιο από τουρκική Κυβέρνηση για μη δίωξη πρώην μαχητών ΡΚΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Προβλέπει προστασία από διώξεις και αναστολή ποινών υπό προϋποθέσεις – Η ΜΙΤ θα επαληθεύει τον αφοπλισμό

Η τουρκική Κυβέρνηση κατέθεσε την Τετάρτη στο κοινοβούλιο νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην επίτευξη ειρήνης με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), εν μέρει προστατεύοντας πολλούς πρώην μαχητές από τη δίωξη και αναστέλλοντας τις ποινές φυλάκισης για πολλούς από όσους καταδικάστηκαν για συμμετοχή.

Το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να περάσει από τη Βουλή αργότερα αυτή την εβδομάδα, στοχεύει στον τερματισμό μιας σύγκρουσης δεκαετιών, εν μέρει διευκολύνοντας την επιστροφή στην Τουρκία πιθανώς χιλιάδων πρώην μαχητών του PKK που εδρεύουν στο βόρειο Ιράκ.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Τουρκίας (MIT) θα επαληθεύσει τον αφοπλισμό της ομάδας και μια επιτροπή - συμπεριλαμβανομένων του Αντιπροέδρου, ορισμένων Υπουργών και του επικεφαλής της MIT - θα επιβλέπει την παράδοση και τον αφοπλισμό των μαχητών βάσει του νομοσχεδίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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ΤΟΥΡΚΙΑ

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