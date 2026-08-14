Αννίτα Δημητρίου: «Η Αμμόχωστος μας καλεί – Δεν συμβιβαζόμαστε με μισή πατρίδα»

«Η Αμμόχωστος μας καλεί». Με μια έντονα φορτισμένη ανάρτηση για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, η πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου στρέφει το βλέμμα στην πόλη που έμεινε παγωμένη στον χρόνο και στους ανθρώπους που πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς. Την ίδια ώρα, στέλνει μήνυμα συνέχισης του αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στήριξης της νέας προσπάθειας του ΓΓ του ΟΗΕ.

Η Αννίτα Δημητρίου, με ανάρτησή της για τη μαύρη επέτειο της 14ης Αυγούστου, ανατρέχει στις στιγμές κατάληψης της Αμμοχώστου και στον ξεριζωμό των κατοίκων της.

«14 Αυγούστου 1974. Ο Αττίλας ΙΙ μπήκε στην πόλη. Η ζωή πάγωσε βίαια. Η Αμμόχωστος μετατρέπεται σε πόλη φάντασμα και οι άνθρωποι της παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς», γράφει η κα. Δημητρίου.

«52 χρόνια μετά η ψυχή μας καρφωμένη εκεί στη χρυσή της αμμουδιά. Η Αμμόχωστος μας καλεί. Όλη η κατεχόμενη γη μας περιμένει τη δικαίωση. Μαζί με αυτούς που κρατάνε Θερμοπύλες, τους εγκλωβισμένους μας», προσθέτει.

Η Αννίτα Δημητρίου σημειώνει πως η τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, συνδέοντας τη διεκδίκηση για λύση με τα δικαιώματα που απολαμβάνει κάθε Ευρωπαίος πολίτης.

Ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι ο στόχος παραμένει η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου.

«Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Για μια Κύπρο χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις και χωρίς επεμβατικά δικαιώματα», σημειώνει.

Στην ανάρτησή της αναφέρεται και στις επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αξιοποίησης της νέας προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και των διπλωματικών δυνατοτήτων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα πρέπει να ενισχύσουμε τη νέα προσπάθεια του ΓΓ των ΗΕ. Να αξιοποιήσουμε κάθε διπλωματικό μέσο και κάθε βήμα εντός και εκτος ΕΕ, με έξυπνους στρατηγικούς χειρισμούς μαζί με την Ελλλαδα μας, για να φέρουμε την Τουρκία στο τραπέζι των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων».

Ταυτόχρονα, απορρίπτει προσεγγίσεις που, κατά την ίδια, δεν συμβάλλουν στην προσπάθεια επίλυσης.

«Σε αυτή την πορεία δεν χωράνε ούτε λαϊκισμοί, ούτε ανέξοδα συνθήματα, ούτε ιδεοληπτικές αγκυλώσεις».

Η ανάρτηση καταλήγει με μήνυμα επιστροφής και άρνησης αποδοχής της σημερινής κατάστασης: «Δεν συμβιβαζόμαστε με μισή πατρίδα και δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε το δίκαιο. Μέχρι την ευλογημένη μέρα της επιστροφής μας».