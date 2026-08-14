Χριστοδουλίδης: «Καταλύτης» για το Κυπριακό η επιστροφή της περίκλειστης Αμμοχώστου

Η επιστροφή της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά στις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ και να δημιουργήσει πραγματική προοπτική για μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση πραγμάτων, τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε γραπτή δήλωσή του για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής.

Αναφερόμενος στα 52 χρόνια από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, ο Πρόεδρος σημειώνει ότι οι πληγές παραμένουν ανοικτές και αποτίει φόρο τιμής σε όσους έπεσαν και αγωνίστηκαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα και την ελευθερία της, καθώς και στις οικογένειες των αγνοουμένων και των πεσόντων, στους πρόσφυγες και στους εγκλωβισμένους.

Όπως αναφέρει, ενώ στη Γενεύη βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες για την εξεύρεση ειρηνικής διεξόδου, η Τουρκία προχώρησε με τα σχέδια της, επεκτείνοντας τη βάρβαρη εισβολή και παράνομη κατοχή μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και η «Αμμόχωστος, η Μόρφου και δεκάδες χωριά και κοινότητες καταλήφθηκαν. Χιλιάδες άνθρωποι εκδιώχθηκαν βίαια από τα σπίτια και τις περιουσίες τους».

Πενήντα δύο χρόνια μετά, συνεχίζει, «οι πληγές παραμένουν ανοικτές. Σήμερα μνημονεύουμε πρωτίστως με σεβασμό όσους έπεσαν και αγωνίστηκαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα και την ελευθερία της. Στεκόμαστε με σεβασμό δίπλα στις οικογένειες των αγνοουμένων και των πεσόντων, στους πρόσφυγες και στους εγκλωβισμένους μας».

«Πενήντα δύο χρόνια είναι πολλά», σημειώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι «το απαράδεκτο status quo δεν μπορεί να είναι το μέλλον της πατρίδας μας και του λαού μας», υπογραμμίζοντας ότι η απελευθέρωση, ο τερματισμός της κατοχής και η επίτευξη βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, του συμφωνημένου πλαισίου, του διαπραγματευτικού κεκτημένου και των αρχών, αξιών και του δικαίου της ΕΕ, παραμένουν ύψιστη εθνική προτεραιότητα.

Αναφερόμενος στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, ο Πρόεδρος σημειώνει ότι, ως αποτέλεσμα επίμονων ενεργειών της ελληνοκυπριακής πλευράς, βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα προσπάθεια του ΓΓ του ΟΗΕ για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017, εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και στη βάση του διαπραγματευτικού κεκτημένου.

Αναφέρεται επίσης στην επίσκεψή του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο και την απόφασή του να προχωρήσει στη σύγκληση μιας νέας διευρυμένης συνάντησης, μετά από κατάληλη προεργασία, σημειώνοντας ότι «δημιουργούν μια νέα προοπτική που μας καθιστά συγκρατημένα αισιόδοξους».

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «οι διαρκείς προσπάθειες μας για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέδωσαν καρπούς και συνέβαλαν καθοριστικά στην εν εξελίξει προσπάθεια. Ο διορισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό, καθώς και η διασύνδεση της προόδου στις ευρωτουρκικές σχέσεις με ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό ενισχυουν σημαντικα την προσπάθειά του Γενικού Γραμματέα».

Εκφράζει ετοιμότητα και κατά τη επόμενη συνάντηση στις 26 Αυγούστου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, να συζητήσει «όλα τα θέματα κατά τρόπο θετικό και εποικοδομητικό, όπως έπραξα και στις κοινές συναντήσεις που είχαμε στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ πρόσφατα».

Ο Πρόεδρος σημειώνει ότι «δεν παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες ούτε υποτιμούμε τις προκλήσεις και τις θέσεις που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός του συμφωνημένου πλαισίου». Ωστόσο, «με επιμονή, συνέπεια, διεκδικητικό ρεαλισμό και ξεκάθαρη πολιτική βούληση, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν».

Όπως αναφέρει, «σήμερα η επιστροφή της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της, εκτός από συμμόρφωση με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και τη διεθνή νομιμότητα, θα είναι μια πράξη που θα λειτουργήσει καταλυτικά στις προσπάθειες του ΓΓ και θα επιφέρει πραγματική προοπτική για τη δημιουργία μιας αμοιβαίας επωφελούς κατάστασης πραγμάτων».

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καλεί όλους σε «ενότητα και εθνική ομοψυχία αυτές τις κρίσιμες ώρες», με στόχο, όπως αναφέρει, «τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ