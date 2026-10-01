Πολιτικό θρίλερ στη Βραζιλία: Λούλα και Μπολσονάρο σε απόσταση αναπνοής πριν από τις κάλπες

Η εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία πλησιάζει στο τέλος της ενόψει της αναμέτρησης την Κυριακή σε μια μάχη που θα καθορίσει αν η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής θα πραγματοποιήσει μια συντηρητική στροφή που έχει σαρώσει την περιοχή ή θα κινηθεί ανεξάρτητα.

Ενώ ο αριστερός πρόεδρος Λούις Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα αναμένεται να τερματίσει οριακά πρώτος στον πρώτο γύρο των εκλογών, όπου συμμετέχουν 13 υποψήφιοι, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δύσκολα θα εξασφαλίσει την πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων που απαιτείται για να αποφύγει έναν δεύτερο γύρο.

Μια επαναληπτική ψηφοφορία στις 25 Οκτωβρίου πιθανόν να φέρει αντιμέτωπους τον Λούλα, μια προσωπικότητα της παγκόσμιας αριστεράς που θα επιδιώξει να κερδίσει μια τέταρτη αλλά όχι συναπτή θητεία, με τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρο, τον γιο του προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο.

Η καταδίκη του ακροδεξιού πρώην ηγέτη τον περασμένο χρόνο για τον σχεδιασμό πραξικοπήματος με στόχο την ανατροπή της εκλογικής του ήττας το 2022 εξόργισε τους συντηρητικούς ανά τον κόσμο, ανάμεσά τους και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε "κυνήγι μαγισσών" τη δίωξη του Μπολσονάρο.

Στη διάρκεια όλης της εκστρατείας ο Λούλα προειδοποίησε για ξένη ανάμειξη στις εκλογές, περιλαμβανομένης της επιβολής νέων δασμών από την Ουάσινγκτον.

Η προεδρική του θητεία έχει σημαδευτεί από ένταση στη σχέση του με τον Τραμπ, η κυβέρνηση του οποίου έχει επιβάλει μια σειρά δασμών στα προϊόντα από τη Βραζιλία.

Η τεταμένη και διαρκώς μεταβαλλόμενη σχέση του Λούλα με τον Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με εκείνη που διατηρεί ο Αμερικανός πρόεδρος με την οικογένεια Μπολσονάρο, η οποία έχει επιχειρήσει να κερδίσει την εύνοια του προέδρου των ΗΠΑ με επισκέψεις στον Λευκό Οίκο.

"Ο Λούλα θεωρεί ότι, δεδομένης της καλής σχέσης του με την Κίνα, ειδικά στον τομέα του εμπορίου, είναι κομβικής σημασίας η διατήρηση αυτής της ανεξαρτησίας (από τις ΗΠΑ)", λέει ο Λεονάρντο Μπαρέτο, συνιδρυτής της εταιρείας συμβούλων Think Policy, προσθέτοντας ότι η οικογένεια Μπολσονάρο έχει χρησιμοποιήσει τις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον ως έναν τρόπο να εξισορροπήσει τις εκλογικές ανισότητες.

Οι Μπολσονάρο "αντιλαμβάνονται τους Αμερικανούς ως ένα είδος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που σημαίνει ότι αν προκύψει πρόβλημα οι Αμερικανοί θα είναι πρόθυμοιι να παρέμβουν", σχολιάζει ο Μπαρέτο.

Ο Λούλα είδε το αρχικό ξεκάθαρο προβάδισμα που είχε στην πρόθεση ψήφου να εξανεμίζεται κατά τη φετινή του προεκλογική εκστρατεία με τις περισσότερες δημοσκοπήσεις σήμερα να τον εμφανίζουν ισόπαλο με τον Φλάβιο Μπολσονάρο και με ποσοστό εντός του περιθωρίου σφάλματος σε έναν πιθανό δεύτερο γύρο.

Παρά την επιτυχία του στη μείωση της ανισότητας και της ανεργίας ο Λούλα δυσκολεύεται να πείσει τους ψηφοφόρους να του δώσουν μια τέταρτη μη συναπτή θητεία, καθώς εκείνοι έρχονται αντιμέτωποι με το αυξανόμενο κόστος ζωής, τα βαριά χρέη των νοικοκυριών και την εντεινόμενη παρουσία των συμμοριών.

Καθώς η προεκλογική αναμέτρηση κορυφώνεται, ο πρόεδρος ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των ψηφοφόρων, συμπεριλαμβανομένου ενός πιο γενναιόδωρου προγράμματος κοινωνικής πρόνοιας, πολιτικών για την ελάφρυνση των υπερχρεωμένων οικογενειών και μέτρων αυστηρού ελέγχου του διαδικτυακού στοιχήματος, λέει ο Ροντρίγκο Ρούσο, στέλεχος της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Control Risks.

Ο Λούλα «αντιλήφθηκε πλήρως τον κίνδυνο και αξιοποίησε την κυβερνητική εξουσία, προωθώντας ορισμένες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τις ψήφους που απαιτούνται για τη νίκη», ανέφερε ο Ρούσο.

Οι υποψήφιοι καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για να κερδίσουν τη συρρικνούμενη δεξαμενή των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, οι οποίοι πλέον αντιπροσωπεύουν μόλις το 5% του εκλογικού σώματος, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Quaest που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.

«Δεν θέλω να σας παντρευτώ», είπε ο Λούλα σε εκατοντάδες επιχειρηματίες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης την περασμένη εβδομάδα. «Το μόνο που θέλω είναι μία ψήφος».

Την Τρίτη, δημοσκόπηση της Atlas έδειξε ισοπαλία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων ενόψει του δεύτερου γύρου, με τον Λούλα να συγκεντρώνει το 47,6% της πρόθεσης ψήφου και τον Μπολσονάρο το 47,7%.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας ο Μπολσονάρο επικαλέστηκε τον πατέρα του, ο οποίος παραμένει δημοφιλής μεταξύ των συντηρητικών Βραζιλιάνων παρά την καταδίκη εις βάρος του, χρησιμοποιώντας ακόμη και άβαταρ του πατέρα του μέσω ΤΝ για να ξεκινήσει την εκστρατεία του.

"Σας ζητώ να υποδεχτείτε με ανοιχτές τις αγκάλες το πρόσωπο που επέλεξα για να με αντικαταστήσει", έλεγε το άβαταρ εμφανιζόμενο σε μια οθόνη που είχε τοποθετηθεί στον χώρο προεκλογικής του συγκέντρωσης τον Ιούλιο.

Η εμφάνιση του άβαταρ προκάλεσε αντιπαράθεση επειδή ο πρώην πρόεδρος δεν επιτρέπεται να επικοινωνεί δημοσίως από τότε που καταδικάστηκε ενώ παράλληλε αποκάλυψε την εξάρτηση που έχει ο γερουσιαστής από την μακροχρόνια γοητεία που ασκεί ο πατέρας του στην υπερσυντηρητική βάση.

Ο Λούλα έχει επίσης βρεθεί αντιμέτωπος με οικογενειακές αντιπαραθέσεις, προσπαθώντας να αποστασιοποιήσει την προεκλογική του εκστρατεία από τα νομικά προβλήματα που απειλούν τον γιο του, τον Φάμπιο Λουίς Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος ερευνάται από την ομοσπονδιακή αστυνομία για κατηγορίες περί άσκησης αθέμιτης επιρροής.

Το βίαιο έγκλημα κυριαρχεί επίσης στις ανησυχίες των ψηφοφόρων, όπως αυτές αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις, ωθώντας τους υποψηφίους να δεσμευτούν για τη λήψη αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας.

Ο γερουσιαστής Μπολσονάρο έχει υποσχεθεί την κατασκευή πέντε φυλακών υψίστης ασφαλείας, αντίστοιχων με εκείνες του Ελ Σαλβαδόρ, όπου ο δεξιός πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε έχει εμπνεύσει μια πιο σκληρή στάση απέναντι στο έγκλημα σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

«Η υπόσχεση για αυστηρότερες ποινές αποφέρει σημαντικά πολιτικά οφέλη», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μούγκα, συνιδρυτής του think tank Igarape Institute.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο Λούλα και αξιωματούχοι ασφαλείας παρουσίασαν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση εγκληματικών οργανώσεων που δρουν εντός της χώρας και πέρα ​​από τα σύνορά της, ζητώντας ωστόσο διεθνή συνεργασία αντί για επέμβαση και απορρίπτοντας τις δηλώσεις των ΗΠΑ που χαρακτήριζαν τις συμμορίες «τρομοκράτες».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ