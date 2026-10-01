Ουκρανία: Σημαντική γέφυρα του Κιέβου χτυπήθηκε από δύο ρωσικά drones

Δύο ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν σημαντική γέφυρα του Κιέβου στον ποταμό Δνείπερο που συνδέει το ανατολικό με το δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο, εν μέσω σοβαρής κλιμάκωσης των πληγμάτων της Μόσχας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Δύο πλήγματα από drones σημειώθηκαν στην περιοχή κοντά στα στηρίγματα της Νότιας Γέφυρας. Η κυκλοφορία της δημόσιας συγκοινωνίας, του μετρό και των επίγειων μέσων στη γέφυρα έχει έκτοτε διακοπεί» ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι οι μηχανικοί «επιθεωρούν την κατάσταση της κατασκευής».

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την αυθεντικότητα των οποίων δεν κατάφερε να επαληθεύσει το Γαλλικό Πρακτορείο, φαίνεται έκρηξη να σημειώνεται στη γέφυρα στο σημείο του πυλώνα που στηρίζει τα εναέρια καλώδια.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, το Κίεβο φοβάται επιθέσεις κατά των γεφυρών της πόλης, που είναι βασικές υποδομές για την τροφοδοσία της πρωτεύουσας την οποία διασχίζει ο Δνείπερος.

O Σέρχιι Μπεσκρέστνοφ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας με το προσωνύμιο "Flash", έκανε χθες λόγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για χρήση από τη Ρωσία αεριωθούμενων drones, που φέρουν κεφαλή ικανή να καταστρέψει κατασκευές από χάλυβα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ