Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση Μαζωνάκη: Έμεινε χωρίς δικηγόρο η προφυλακισμένη γιατρός - Τι προκάλεσε την παραίτηση Αλεξανδρή

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος που είχε αναλάβει την υπεράσπιση της Ιωάννας Γκάκα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Γ. Αλεξανδρή ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας του με την κατηγορούμενη ιατρό, αναφέροντας ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην υπόθεση καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της εκπροσώπησής της.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την ίδια την Ιωάννα Γκάκα.

«Κατόπιν συνεννοήσεως με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο», αναφέρεται στην ανακοίνωση που επικαλείται το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.

Ο Νίκος Αλεξανδρής είχε αναλάβει την υπεράσπιση της Ιωάννας Γκάκα μετά την αποχώρηση των δικηγόρων Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού από την εκπροσώπησή της. Οι δύο δικηγόροι είχαν αποφασίσει να συνεχίσουν να εκπροσωπούν αποκλειστικά τον σύζυγό της, Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός είχαν αποδώσει την απόφασή τους σε «αμιγώς νομικούς και δικονομικούς λόγους», επισημαίνοντας ότι υπήρχαν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις στις υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων.

Ο Νίκος Αλεξανδρής, μία ημέρα μετά την ανάληψη της υπόθεσης, είχε συναντηθεί με τον ανακριτή και είχε δηλώσει ότι η δικογραφία βρισκόταν ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο. Είχε σημειώσει επίσης ότι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας αναμένονταν να είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και τα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Μετά τη νέα αποχώρηση, την υπεράσπιση της Ιωάννας Γκάκα αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής.

Όπως μεταδίδει το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, σε νέο δελτίο Τύπου γνωστοποιείται η ανάληψη της υπεράσπισής της, ενώ παράλληλα η κατηγορούμενη ιατρός τοποθετείται για όσα προηγήθηκαν και για τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου συνηγόρου της.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η Ιωάννα Γκάκα δεν είχε εγκρίνει τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου δικηγόρου της και, όπως υποστηρίζεται, δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτές.

Η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου

Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι. Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση, αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη.-

Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι. Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές, οι δε “υπερασπιστικοί ισχυρισμοί”, που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και, μάλιστα, χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια.-

Η υπεράσπιση της κυρία Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση.-

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ