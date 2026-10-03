Βρετανία: Επιστροφή στην ΕΕ θέλει το 49% των Βρετανών - Τι δείχνει νέα μεγάλη δημοσκόπηση

Νέα δεδομένα στη συζήτηση για τη μελλοντική σχέση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει μεγάλη δημοσκόπηση της Messina Group (TMG), καθώς το 49% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα υποστήριζε την επανένταξη της χώρας στην ΕΕ, ενώ το 28,5% τάσσεται κατά.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 11.461 άτομα από τις 12 έως τις 24 Σεπτεμβρίου και εξέτασε διαφορετικά μοντέλα για τη μελλοντική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ.

Μεταξύ των επιλογών που τέθηκαν στους συμμετέχοντες, υψηλά ποσοστά συγκέντρωσαν επίσης η διατήρηση της υφιστάμενης σχέσης με παράλληλη μείωση των εμπορικών εμποδίων, η τελωνειακή ένωση και η συμμετοχή στην ενιαία αγορά.

Όσον αφορά τον χρόνο μιας πιθανής επιστροφής, το 25,9% δήλωσε ότι θα την ήθελε άμεσα, ενώ το 22,9% θα προτιμούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Ένα μικρότερο ποσοστό, 8,4%, τοποθετεί μια τέτοια εξέλιξη σε ορίζοντα δεκαετίας.

Στο επίκεντρο η πολιτική της κυβέρνησης Μπέρναμ

Τα ευρήματα έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει ανοίξει τη συζήτηση για όλες τις διαθέσιμες επιλογές στις σχέσεις της Βρετανίας με την Ευρώπη. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα εξεταστούν διαφορετικά σενάρια, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και η πλήρης επανένταξη στην ΕΕ.

Η προοπτική αυτή προκαλεί παράλληλα συζητήσεις στο εσωτερικό των Εργατικών, καθώς ορισμένοι βουλευτές εκφράζουν ανησυχίες για τις πολιτικές επιπτώσεις μιας επιστροφής στο ζήτημα του Brexit, ιδιαίτερα σε περιοχές που είχαν ψηφίσει υπέρ της εξόδου από την ΕΕ.

Η Ντάουνινγκ Στριτ εξετάζει ήδη τα δεδομένα της κοινής γνώμης σχετικά με μια πιθανή αλλαγή πορείας, ενώ παράλληλα καταγράφονται διαφορετικές απόψεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο για το πόσο μακριά θα πρέπει να φτάσει η επαναπροσέγγιση με τις Βρυξέλλες.

Τι δείχνουν οι υπόλοιπες επιλογές

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης σημαντική στήριξη σε μοντέλα στενότερης συνεργασίας με την ΕΕ. Η τελωνειακή ένωση συγκεντρώνει 47,1%, ενώ η συμμετοχή στην ενιαία αγορά 45,1%. Η επιλογή μιας πιο συνδεδεμένης σχέσης με την ΕΕ συγκεντρώνει 45,5%.

Αντίθετα, το 27,9% τάσσεται υπέρ μιας ακόμη μεγαλύτερης απομάκρυνσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, το 52,4% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η απόφαση για το Brexit ήταν λανθασμένη, ενώ το 29,7% εξακολουθεί να τη θεωρεί σωστή. Στο ίδιο δείγμα, το 54,9% χαρακτηρίζει το Brexit αποτυχία και το 12,2% επιτυχία.

Η διάσταση των Εργατικών

Η TMG εξέτασε επίσης πώς διαφορετικές θέσεις για τη μελλοντική σχέση με την ΕΕ θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εκλογική απήχηση των Εργατικών. Σύμφωνα με την έρευνα, οι επιλογές που προβλέπουν στενότερους δεσμούς με την ΕΕ συνδέονται με αύξηση της εκλογικής τους δύναμης κατά 4,3 έως 7,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, η επιστροφή στο ζήτημα του Brexit συνοδεύεται και από πολιτικές επιφυλάξεις, καθώς υπάρχει φόβος ότι μια νέα έντονη αντιπαράθεση γύρω από την Ευρώπη θα μπορούσε να ενισχύσει τη δυναμική του Reform UK.

Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί ενόψει της επόμενης συνόδου ΕΕ–Βρετανίας, με την κυβέρνηση να εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές για τη μακροπρόθεσμη σχέση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.