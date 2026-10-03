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Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στην περιοχή Τρούλλων

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η φωτιά εκδηλώθηκε το Σάββατο στην επαρχία Λάρνακας και κατασβέστηκε μέσα σε 20 λεπτά. Κάηκε μικρή έκταση άγριας βλάστησης.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο σε περιοχή της κοινότητας Τρούλλων, στην επαρχία Λάρνακας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 15:30 και κατασβέστηκε στις 15:50, μετά την άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων. Από τη φωτιά κάηκε μικρή έκταση με άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα, καθώς και δύο άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Δασών, η πυρκαγιά προκλήθηκε από παράνομη καύση σκυβάλων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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