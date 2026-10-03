Η Ρωσία προειδοποιεί τους ξένους διπλωμάτες και αλλοδαπούς να εγκαταλείψουν το Κίεβο

Η Ρωσία επανέλαβε το Σάββατο την προειδοποίησή της προς τους διπλωμάτες και τους αλλοδαπούς να εγκαταλείψουν το Κίεβο, απειλώντας την ουκρανική πρωτεύουσα με «μαζικές» επιθέσεις, σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της.

«Η ρωσική πλευρά είχε προηγουμένως καλέσει τους αλλοδαπούς και τους διπλωμάτες στο Κίεβο να εγκαταλείψουν την πόλη και να αποφύγουν να επισκεφθούν την Ουκρανία», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας: «Παρατηρούμε με ανησυχία ότι δεν έχουν λάβει όλοι υπόψη αυτές τις προειδοποιήσεις και ότι ορισμένα άτομα εκθέτουν εν γνώσει τους τον εαυτό τους σε θανάσιμο κίνδυνο».

Την ίδια ώρα, η Ρωσία επιτέθηκε σε ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Λιβερίας σε ένα από τα ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας στην περιοχή της Οδησσού, με συνέπεια τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων τριών, ανέφερε η υποηρεσία που διαχειρίζεται τα ουκρανικά λιμάνια.

Σε ανάρτησή της, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, η υπηρεσία ανέφερε ότι 13 μέλη πληρώματος εγκατέλειψαν το πλοίο με ασφάλεια.

Πηγή: Ertnews.gr, AFP, Reuters