Νέα ισραηλινή επίθεση στη Γάζα – Στο στόχαστρο ο Αλί αλ-Αμούντι, στενός συνεργάτης του Σινουάρ

Ανώτερες ισραηλινές πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι στόχος της σημερινής επίθεσης στη δυτική πόλη της Γάζας ήταν ο Αλί αλ-Αμούντι, ένα από τα ισχυρότερα στελέχη της Χαμάς στον θύλακα και στενός συνεργάτης του Γιαχία Σινουάρ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο αλ-Αμούντι σκοτώθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θεωρείται βέβαιο ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα που επλήγη.

Ο αλ-Αμούντι είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και τον τελευταίο χρόνο έχει εξελιχθεί σε μία από τις κεντρικές προσωπικότητες της οργάνωσης στη Γάζα. Ισραηλινές πηγές τον θεωρούν de facto ανώτερο πολιτικό παράγοντα της Χαμάς στον θύλακα.

Με τον Σινουάρ είχε συνδεθεί κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στο Ισραήλ, ενώ απελευθερώθηκε το 2011 στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον Γκιλάντ Σαλίτ.

Πριν από τον πόλεμο, ήταν επικεφαλής του μηχανισμού ενημέρωσης και επικοινωνίας της Χαμάς. Μετά τον θάνατο του Σινουάρ, η θέση του στην οργανωτική και πολιτική πυραμίδα της οργάνωσης ενισχύθηκε σημαντικά. Παράλληλα, διεκδικεί την ηγεσία του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στη Γάζα απέναντι στον Νιζάρ Αουαντάλα.

Αραβικές πηγές τον έχουν παρουσιάσει επίσης ως ένα από τα πρόσωπα που διαχειρίζονται κρίσιμα ζητήματα της μεταπολεμικής περιόδου, μεταξύ άλλων τη στάση της Χαμάς απέναντι σε σχέδια για τη μελλοντική διακυβέρνηση και τον αφοπλισμό της Γάζας.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατός του, θα πρόκειται για νέο σημαντικό πλήγμα στην πολιτική και οργανωτική ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης, σε μια περίοδο κατά την οποία το Ισραήλ συνεχίζει να στοχεύει στελέχη που επιχειρούν να ανασυγκροτήσουν τους μηχανισμούς της Χαμάς στη Λωρίδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ