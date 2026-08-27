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Κυβερνοεπίθεση σε τρία βρετανικά αεροδρόμια - Εκλάπησαν δεδομένα 8,7 εκατ. πελατών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Προσωπικά δεδομένα 8,7 εκατομμυρίων πελατών εκλάπησαν σε κυβερνοεπίθεση που έπληξε τα αεροδρόμια Μάντσεστερ, Λονδίνο Στάνστεντ και Ιστ Μίντλαντς, χωρίς ωστόσο να επηρεαστούν οι πτήσεις ή η λειτουργία τους

Τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών εκλάπησαν κατά τη διάρκεια μιας κυβερνοεπίθεσης με στόχο τρία βρετανικά αεροδρόμια, ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος Manchester Airports Group (MAG),διευκρινίζοντας πως η επίθεση δεν επηρέασε ούτε τις πτήσεις ούτε τη λειτουργία των αεροδρομίων. 

Σύμφωνα με τον MAG, που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια του Μάντσεστερ, του Λονδίνου Στάνστεντ και του Ιστ Μίντλαντς (κεντρική Αγγλία), αυτή η επίθεση αφορά τα δεδομένα 8,7 εκατομμυρίων πελατών.

Τα στοιχεία που εκλάπησαν περιλαμβάνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, νούμερα τηλεφώνου, αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων και ταχυδρομικούς κώδικες. 

Το περιστατικό «δεν προκάλεσε καμία λειτουργική διαταραχή» και «οι επιχειρήσεις του αερολιμένα παραμένουν αμετάβλητες», διαβεβαίωσε ο όμιλος MAG σε ένα δελτίο Τύπου.

Η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όμως ο όμιλος δεν ενημερώθηκε παρά προχθές Τρίτη.

«Σε καμία στιγμή η ασφάλεια των επιβατών ή η αεροπορική ασφάλεια δεν τέθηκαν σε κίνδυνο», συνέχισε η MAG, προσθέτοντας πως ούτε τα τραπεζικά στοιχείων πληρωμών επηρεάστηκαν.

Απέδωσε την κυβερνοεπιθεση σε ένα «μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος», χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις. 

Οι χάκερς απέκτησαν πρόσβαση σε «δεδομένα πελατών, τα οποία αφορούν κρατήσεις θέσεων στάθμευσης, αιθουσών αναμονής και υπηρεσιών Fast Track, καθώς και εγγραφές στο Wi-Fi στους αεροσταθμούς», διευκρίνισε ο όμιλος.

«Περιορίσαμε άμεσα τον κίνδυνο και συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους συμβούλους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πελατών και των συστημάτων μας» πρόσθεσε η ίδια πηγή.

 

Πηγή: ΑΠΕ

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