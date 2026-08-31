«Μην μ’ αφήσεις»: Συγκλονίζει η μητέρα που έχασε τα δύο παιδιά της στο ναυάγιο της Κερύνειας

Ανάμεσα στις δεκάδες ιστορίες αγωνίας που άφησε πίσω του το ναυάγιο του επιβατηγού πλοίου ανοιχτά της Κερύνειας, ξεχωρίζει η τραγική μαρτυρία της Αϊτέν Μπιτζέρ, μιας μητέρας που είδε τα δύο παιδιά της να χάνονται μέσα στα φουρτουνιασμένα νερά.

Σύμφωνα με το Reuters, η 14χρονη κόρη της, Σαλίχα Μιράι, και ο 6χρονος γιος της, Μεχμέτ Ασάφ, περιλαμβάνονταν στους αγνοούμενους μετά την ανατροπή του πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Κερύνεια - Τάσουτζου.

Η Αϊτέν Μπιτζέρ περιέγραψε στο Reuters τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν το πλοίο άρχισε να βυθίζεται.

«Μου έλεγε: "Μην μ’ αφήσεις". Και δεν άφησα το χέρι της κόρης μου. Ορκίζομαι, δεν την άφησα», είπε κλαίγοντας.

Όπως αφηγήθηκε, μέσα στο χάος που επικράτησε, μια βαλίτσα έπεσε πάνω στη Μιράι, αναγκάζοντας μητέρα και κόρη να χάσουν την επαφή τους. Η ίδια κατάφερε να πιάσει το πόδι του παιδιού της, όμως τα παπούτσια της ήταν καλυμμένα με λάδια και καύσιμα που είχαν διαρρεύσει από το αναποδογυρισμένο σκάφος.

«Γλίστρησε από τα χέρια μου», ανέφερε στο Reuters.

Η μητέρα περιέγραψε πως η επιφάνεια της θάλασσας και τα αντικείμενα γύρω τους είχαν καλυφθεί από πετρέλαιο και ντίζελ, δυσχεραίνοντας κάθε προσπάθεια διάσωσης.

«Γλιστρούσαν όλα σαν να ήταν λάδι. Υπήρχε ντίζελ, τα πόδια μας γλιστρούσαν. Ήταν γλιστερά παντού. Ήταν σαν λάδι. Γλίστρησε από το χέρι μου», δήλωσε.

Σύμφωνα με το Reuters, η Αϊτέν Μπιτζέρ παρέμεινε τη Δευτέρα έξω από το λιμάνι της Κερύνειας, περιμένοντας οποιαδήποτε ενημέρωση από τις αρχές για την τύχη των παιδιών της. Τα μάτια της ήταν πρησμένα από το συνεχές κλάμα.

Μιλώντας για τον μικρό Μεχμέτ Ασάφ, η ίδια αποκάλυψε ότι το αγόρι προσπαθούσε να κρατηθεί από τον πατέρα του κατά τις τελευταίες στιγμές πριν χαθεί.

«Ο Μεχμέτ Ασάφ κρατιόταν από τον πατέρα του εδώ», είπε δείχνοντας τον γιακά της μπλούζας της. «Φώναζε "Μπαμπά".»

Ο σύζυγός της, Χαϊρί Μπιτζέρ, δήλωσε επίσης στο Reuters ότι όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και ότι η οικογένεια έκανε ό,τι μπορούσε για να σώσει τα παιδιά.

«Προσπαθήσαμε πολύ, αλλά δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά μας. Δύο από τα τρία παιδιά μου χάθηκαν», είπε.

Η μαρτυρία της Αϊτέν Μπιτζέρ, όπως καταγράφεται από το Reuters, αποτυπώνει το ανθρώπινο δράμα πίσω από την τραγωδία της Κερύνειας και την οδύνη των οικογενειών που εξακολουθούν να αναμένουν νέα για τους αγαπημένους τους.