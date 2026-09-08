Αύξηση 64% στον πιο ακριβοπληρωμένο πρωθυπουργό του κόσμου – Έντονες αντιδράσεις στη Σιγκαπούρη

Οι μισθοί των υπουργών στη Σιγκαπούρη, που είναι ήδη από τους υψηλότερους παγκοσμίως, θα αυξηθούν από τις 15 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα οι ετήσιες αποδοχές του πρωθυπουργού να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω κατά 64% στα 3,6 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης (2,85 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) από τα 2,2 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Λόρενς Γουόνγκ.

Η Σιγκαπούρη καταβάλλει υψηλούς μισθούς στους πολιτικούς της ηγέτες για να προσελκύσει ικανούς ανθρώπους και να αποθαρρύνει τη διαφθορά, αλλά το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο στην πόλη-κράτος όπου ο μέσος εργαζόμενος κέρδιζε 5.775 δολάρια Σιγκαπούρης τον μήνα το 2025.

Ο Γουόνγκ παραδέχθηκε το πόσο ευαίσθητο είναι το ζήτημα σε ομιλία του στο κοινοβούλιο, δηλώνοντας ότι οι αποδοχές των πολιτικών προσώπων είναι δύσκολο θέμα.

«Τα σχετικά ποσά είναι μεγαλύτερα από αυτά που κερδίζουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι, άρα κατανοώ για ποιο λόγο οι πολίτες της Σιγκαπούρης τα παρακολουθούν προσεκτικά και για ποιο λόγο υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για αυτό», δήλωσε ο Γουόνγκ, προσθέτοντας ότι θα δωρίσει την αύξηση που έλαβε σε φιλανθρωπίες για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Αλλά δεν είναι απλά μισθολογικό θέμα, πρόσθεσε. «Τελικά έχει να κάνει με το εάν η Σιγκαπούρη θα συνεχίσει να έχει την ποιότητα πολιτικής ηγεσίας που χρειαζόμαστε για να προχωρήσει η χώρα μας και να υπηρετήσουμε σωστά τα επόμενα χρόνια τους πολίτες», δήλωσε ο Γουόνγκ.

Συγκριτικά ο Βρετανός πρωθυπουργός κερδίζει 230.000 δολάρια, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λαμβάνει 400.000, σύμφωνα με στοιχεία από τη μκο PoliticalSalaries.com, που κατατάσσει τον πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης στην κορυφή των πλέον καλοπληρωμένων ηγετών παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ είναι ο ηγέτης με τις δεύτερες υψηλότερες αποδοχές παγκοσμίως, καθώς λαμβάνει 719.000 δολάρια ετησίως, ενώ ακολουθεί ο πρόεδρος της Ελβετίας με 606.000 δολάρια.

Ένας υφυπουργός στη Σιγκαπούρη, του οποίου ο μισθός είναι τώρα 1,1 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης τον χρόνο, θα έχει νέο μισθό που μπορεί να φθάσει το 1,8 εκατ. Σιγκαπούρης, ανάλογα με την επίδοση και τις ευθύνες του.

Η τελευταία προσαρμογή στους μισθούς των μελών της κυβέρνησης στη Σιγκαπούρη έγινε το 2012, όταν οι υπουργοί είδαν τις αποδοχές τους να μειώνονται κατά 36% για να κατευναστούν οι αντιδράσεις της κοινής γνώμης για τα χρήματα που κερδίζουν.

Οι βουλευτές θα συζητήσουν το θέμα στη βουλή την Πέμπτη.

Οι αριθμοί που έχουν ανακοινωθεί έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κάποιους χρήστες στο Reddit να χαρακτηρίζουν ανάρμοστες τις αλλαγές αυτές και άλλους να δηλώνουν ότι οι αυξήσεις θα ήταν δικαιολογημένες, εάν οι υπουργοί έκαναν καλύτερη δουλειά στο να καθοδηγούν τη χώρα σε δύσκολους καιρούς.

Ο Γουόνγκ δήλωσε ότι θα ήταν «πολιτικά πιο εύκολο» να αφήσει τα πράγματα ως έχουν, αλλά «δεν θα ήταν σωστό» καθώς οι μισθοί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα έχουν αυξηθεί από το 2012.

Μετά τις περικοπές του 2012, οι μισθοί επανεξετάστηκαν το 2017 αλλά η κυβέρνηση αποφάσισε να μην υιοθετήσει την πρόταση για αύξησή τους. Η δεύτερη επανεξέταση που είχε προγραμματιστεί για το 2023 αναβλήθηκε έως τώρα λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ