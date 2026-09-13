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Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να ξαναρχίσει τις συνομιλίες με την Ουκρανία, αλλά χωρίς κατάπαυση πυρός

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου των BRICS στο Νέο Δελχί, ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι η Μόσχα επιδεικνύει καλή θέληση.

Η Ρωσία είναι διατεθειμένη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, αλλά δεν προτίθεται να συμφωνήσει ταυτόχρονα σε κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου των BRICS στο Νέο Δελχί, ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι η Μόσχα επιδεικνύει καλή θέληση.

«Παραμένουμε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, αλλά η στρατιωτική επιχείρηση δεν θα ανασταλεί» κατά τη διάρκειά τους, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέα πρόσκληση στον Ζελένσκι να μεταβεί στη Μόσχα

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε παράλληλα ότι η Μόσχα προσφέρει στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη δυνατότητα να μεταβεί στη Ρωσία.

«Αν θέλει να έρθει, ας έρθει», δήλωσε ο Λαβρόφ, χαρακτηρίζοντας την πρόταση «τεράστια χειρονομία καλής θέλησης» από την πλευρά της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι έχει απορρίψει κατηγορηματικά την ιδέα, την οποία είχε προτείνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πριν από μήνες.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος επέμεινε ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει να μεταβεί στη ρωσική πρωτεύουσα, εφόσον επιθυμεί να συναντηθεί με τον Πούτιν.

«Αν θέλει στ’ αλήθεια να μιλήσει με τον Πούτιν, θα πρέπει να έρθει στη Μόσχα», ανέφερε ο Πεσκόφ από το Νέο Δελχί, όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια περί ενδεχόμενης συνόδου κορυφής στο Μαϊάμι, στο περιθώριο της συνόδου της G20 τον Δεκέμβριο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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